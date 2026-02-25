144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

Рівень підтримки Орбана в Угорщині суттєво знизився. У квітні Будапешт обиратиме парламент

Опозиційна партія “Тиса”, яку очолює колишній представник керівної еліти Петер Мадяр, збільшила свій відрив до 20 відсоткових пунктів серед тих, хто вже обрав свого фаворита.

Рівень підтримки Орбана в Угорщині суттєво знизився. У квітні Будапешт обиратиме парламент
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Менш ніж за сім тижнів до парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, рівень підтримки прем'єр-міністра Віктора Орбана суттєво знизився, пише Bloomberg

Результати опитування Опитування Median свідчать про ймовірність розгромної перемоги опозиції, яка обіцяє покласти край 16-річному правлінню націоналістичного лідера.

Опозиційна партія “Тиса”, яку очолює колишній представник керівної еліти Петер Мадяр, збільшила свій відрив до 20 відсоткових пунктів серед тих, хто вже обрав свого фаворита. У середині січня цей показник становив 12 пунктів.

Згідно з опитуванням, “Тиса” випереджає “Фідес” Орбана на 55% проти 35% – серед тих, які заявили, що точно голосуватимуть. Такий розрив є найбільшим серед усіх зафіксованих незалежними соціологами. 

Петер Мадяр у дописі на соціальній платформі Facebook зазначив, що це дає партії “Тиса” шанс на конституційну більшість у парламенті. Такий результат забезпечить опозиції ширші можливості для демонтажу самопроголошеної неліберальної системи Орбана. Саме через цю політику, а також через занепокоєння щодо корупції та порушення верховенства права, Європейський Союз заморозив понад 20 мільярдів доларів фінансування для Угорщини.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies