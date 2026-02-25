Рівень підтримки Орбана в Угорщині суттєво знизився. У квітні Будапешт обиратиме парламент

Опозиційна партія “Тиса”, яку очолює колишній представник керівної еліти Петер Мадяр, збільшила свій відрив до 20 відсоткових пунктів серед тих, хто вже обрав свого фаворита.

Менш ніж за сім тижнів до парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, рівень підтримки прем'єр-міністра Віктора Орбана суттєво знизився, пише Bloomberg.

Результати опитування Опитування Median свідчать про ймовірність розгромної перемоги опозиції, яка обіцяє покласти край 16-річному правлінню націоналістичного лідера.

Опозиційна партія “Тиса”, яку очолює колишній представник керівної еліти Петер Мадяр, збільшила свій відрив до 20 відсоткових пунктів серед тих, хто вже обрав свого фаворита. У середині січня цей показник становив 12 пунктів.

Згідно з опитуванням, “Тиса” випереджає “Фідес” Орбана на 55% проти 35% – серед тих, які заявили, що точно голосуватимуть. Такий розрив є найбільшим серед усіх зафіксованих незалежними соціологами.

Петер Мадяр у дописі на соціальній платформі Facebook зазначив, що це дає партії “Тиса” шанс на конституційну більшість у парламенті. Такий результат забезпечить опозиції ширші можливості для демонтажу самопроголошеної неліберальної системи Орбана. Саме через цю політику, а також через занепокоєння щодо корупції та порушення верховенства права, Європейський Союз заморозив понад 20 мільярдів доларів фінансування для Угорщини.