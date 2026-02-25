Рівень підтримки Орбана в Угорщині суттєво знизився. У квітні Будапешт обиратиме парламент

Менш ніж за сім тижнів до парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, рівень підтримки прем'єр-міністра Віктора Орбана суттєво знизився, пише Bloomberg.
Результати опитування Опитування Median свідчать про ймовірність розгромної перемоги опозиції, яка обіцяє покласти край 16-річному правлінню націоналістичного лідера.
Опозиційна партія “Тиса”, яку очолює колишній представник керівної еліти Петер Мадяр, збільшила свій відрив до 20 відсоткових пунктів серед тих, хто вже обрав свого фаворита. У середині січня цей показник становив 12 пунктів.
Згідно з опитуванням, “Тиса” випереджає “Фідес” Орбана на 55% проти 35% – серед тих, які заявили, що точно голосуватимуть. Такий розрив є найбільшим серед усіх зафіксованих незалежними соціологами.
Петер Мадяр у дописі на соціальній платформі Facebook зазначив, що це дає партії “Тиса” шанс на конституційну більшість у парламенті. Такий результат забезпечить опозиції ширші можливості для демонтажу самопроголошеної неліберальної системи Орбана. Саме через цю політику, а також через занепокоєння щодо корупції та порушення верховенства права, Європейський Союз заморозив понад 20 мільярдів доларів фінансування для Угорщини.