Через повені та зсуви у Бразилії загинули майже 30 людей

Повені та зсуви на південному сході Бразилії після рекордних опадів забрали життя майже 30 людей, повідомляє France24.

39 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

У штаті Мінас-Жерайс річка вийшла з берегів, а вулиці наповнилися бурхливими потоками коричневої води після нічної зливи в регіоні, де цього місяця спостерігалися рекордні дощі.

Понад 200 людей вдалося врятували.

Державна пожежна служба заявила, що опади призвели до повеней та зсувів, а на фото у соціальних мережах видно руйнування будівель.

Останніми роками Бразилія постраждала від різних трагедій через екстремальні погодні явища, починаючи від повеней і закінчуючи посухою та інтенсивними хвилями спеки.

У 2024 році понад 200 людей загинули, а два мільйони постраждали від безпрецедентної повені на півдні Бразилії – одного з найгірших стихійних лих в її історії.

У 2022-му потоп у місті Петрополіс за межами Ріо-де-Жанейро забрав життя 241 людини.

Експерти пов'язують більшість цих подій з наслідками зміни клімату.