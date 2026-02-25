Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ГоловнаСвіт

Через повені та зсуви у Бразилії загинули майже 30 людей

У штаті Мінас-Жерайс річка вийшла з берегів, а вулиці наповнилися бурхливими потоками коричневої води.

Через повені та зсуви у Бразилії загинули майже 30 людей
Жертвами повеней у Бразилії загинули десятки людей

Повені та зсуви на південному сході Бразилії після рекордних опадів забрали життя майже 30 людей, повідомляє France24.

39 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

У штаті Мінас-Жерайс річка вийшла з берегів, а вулиці наповнилися бурхливими потоками коричневої води після нічної зливи в регіоні, де цього місяця спостерігалися рекордні дощі.

Понад 200 людей вдалося врятували.

Державна пожежна служба заявила, що опади призвели до повеней та зсувів, а на фото у соціальних мережах видно руйнування будівель.

Останніми роками Бразилія постраждала від різних трагедій через екстремальні погодні явища, починаючи від повеней і закінчуючи посухою та інтенсивними хвилями спеки.

  • У 2024 році понад 200 людей загинули, а два мільйони постраждали від безпрецедентної повені на півдні Бразилії – одного з найгірших стихійних лих в її історії.
  • У 2022-му потоп у місті Петрополіс за межами Ріо-де-Жанейро забрав життя 241 людини.

Експерти пов'язують більшість цих подій з наслідками зміни клімату.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies