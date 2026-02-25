"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Великобританія запроваджує обов'язкові електронні дозволи для відвідувачів із 85 країн

Схема електронної авторизації поїздок (ETA) зобов'язує всіх іноземців, яким не потрібна віза для в'їзду в країну, купувати попередній онлайн-дозвіл 

Великобританія запроваджує обов'язкові електронні дозволи для відвідувачів із 85 країн
Фото: cyprusinuk.com

Відсьогодні відвідувачі Великобританія з 85 країн повинні отримати електронний дозвіл перед поїздкою.

Про це повідомляє France24 з посиланням на британське Міністерство внутрішніх справ Сполученого Королівства.

Схема електронної авторизації поїздок (ETA) зобов'язує всіх іноземців, яким не потрібна віза для в'їзду в країну, купувати попередній онлайн-дозвіл вартістю 16 фунтів стерлінгів (21,57 долара США).

Систему запровадили у 2023 році, а в квітні минулого року її дію поширили на європейських туристів, проте досі її вимоги не застосовували повною мірою.

Однак з 25 лютого відвідувачі Великої Британії повинні обов'язково отримати ETA для подорожі.

Це означає, що авіакомпанії не дозволятимуть пасажирам сідати на борт, якщо у них немає ETA, електронної візи або інших дійсних документів.

У жовтні минулого року Європейський Союз почав впроваджувати систему перевірок безпеки на кордонах, яку неодноразово відкладали після виходу Лондона з євроблоку. Офіційно Сполучене Королівство залишило ЄС у 2020 році.

Система в'їзду/виїзду ЄС (EES) скасовує вимогу про ручне штампування паспортів на зовнішніх кордонах ЄС і натомість створює цифрові записи.

Однак мандрівники скаржаться, що впровадження нової системи спричинило затримки в деяких аеропортах. Лідери галузі висловили стурбованість тим, що повноцінний запуск системи на Великдень може призвести до масштабних збоїв.

