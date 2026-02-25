Міністр закордонних справ Гани вперше прибув із візитом в Україну

Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці та на Африканському континенті в цілому.

Міністр закордонних справ Республіки Гана Самуель Окудзето Аблаква прибув до Києва з першим в історії двосторонніх відносин візитом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

"Я радий вітати сьогодні в Києві мого ганійського колегу Самуела Окедзото Аблакву. Це історичний перший візит міністра закордонних справ Республіки Гана в Україну і взагалі перший окремий візит африканського міністра за час масштабної війни", - сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці та на Африканському континенті в цілому.

Сибіга зазначив, що Україна цінує принципову позицію Гани щодо поваги до суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, а також послідовну підтримку України в умовах російської агресії, зокрема під час вчорашнього голосування в Генасамблеї ООН.

"Ми домовилися активізувати політичні контакти на всіх рівнях, а також розширити договірно-правову базу наших відносин", - поінформував глава МЗС.