Місцеві ЗМІ повідомляють, що у лютому відповідно до законодавства проти ЛГБТ в африканській країні заарештували майже 30 осіб.

Прем'єр-міністр Сенегалу Усман Сонко ініціював законопроєкт, який може подвоїти максимальне покарання за одностатеві стосунки, тобто за них каратимуть до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє BBC.

Пропозицію було направлено до парламенту після хвилі арештів за ймовірні одностатеві стосунки, які вже заборонені законодавством західноафриканської країни.

Сонко заявив, що законопроєкт каратиме за “дії проти природи” ув'язненням на строк від 5 до 10 років замість чинного покарання від 1 до 5 років.

“Якщо дію вчинено щодо неповнолітньої особи, вона тягне за собою максимальне покарання”, – сказав він.

Законопроєкт критикують правозахисники. Дебати щодо прав ЛГБТ давно спричиняють напруження в Сенегалі – консервативній країні, де частина груп подає ініціативи на підтримку цих прав як зовнішнє втручання.

Релігійні організації останніми роками проводили демонстрації, закликаючи до суворіших покарань.

У лютому у Сенегалі поліція відповідно до законів проти ЛГБТ затримала 12 чоловіків, серед яких двоє громадських діячів та відомий журналіст. Місцеві ЗМІ повідомляють про майже 30 арештів у цьому місяці.

Зазначимо, законопроєкт пропонує тюремне ув'язнення від трьох до семи років для будь-кого, кого викриють у пропаганді або підтримці одностатевих стосунків.

Водночас документ передбачає окреме покарання для тих, хто звинувачує інших у гомосексуальності “без доказів”.

Сонко додав, що винним у злочинах, визнаних винними у законопроєкті, також можуть загрожувати штрафи у розмірі до 18 000 доларів США.