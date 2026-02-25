144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

Зустріч з Росією запланована на початок березня, завтра Умєров обговорить з американцями 3 питання

Одне з них – пакет відновлення – набір документів про інвестиції, які Україна розраховує підписати з партнерами. 

Зустріч з Росією запланована на початок березня, завтра Умєров обговорить з американцями 3 питання
зустріч Рустема Умєрова із представниками 9 країн Південно-Східної Європи
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з головою української переговорної делегації, секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим. Завтра Умєров проведе в Женеві зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та міністром економіки.

Перше питання на зустрічі з американською стороною – це пакет відновлення України. Про це президент сказав в аудіокоментарі журналістам.

“Друге питання – будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову – він буде проговорювати деталі обміну”, – сказав президент.

Україна надіється на позитив на переговорному треку. 

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг. 

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні. 

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі. 

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії. 

Завтра американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Женеві проведуть зустріч із представниками Ірану. Однак також вони хочуть зустрітися з головою української перемовної делегації Рустамом Умєровим, про що стало відомо нині вночі.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies