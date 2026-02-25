Зустріч з Росією запланована на початок березня, завтра Умєров обговорить з американцями 3 питання

Одне з них – пакет відновлення – набір документів про інвестиції, які Україна розраховує підписати з партнерами.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з головою української переговорної делегації, секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим. Завтра Умєров проведе в Женеві зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером та міністром економіки.

Перше питання на зустрічі з американською стороною – це пакет відновлення України. Про це президент сказав в аудіокоментарі журналістам.

“Друге питання – будуть готуватися до тристоронньої зустрічі вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. Третє завдання, яке я поставив Умєрову – він буде проговорювати деталі обміну”, – сказав президент.

Україна надіється на позитив на переговорному треку.

Переговори України, США і Росії в Женеві

За підсумками двох днів перемовин президент повідомив, що військові представники всіх трьох сторін досягнули розуміння того, як за наявності політичної волі на припинення вогню відбуватиметься моніторинг.

У військовому блоці прогрес є, в політичному – поки ні.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", – сказав Володимир Зеленський.

Рустем Умєров сказав, що деякі питання вдалося уточнити, деякі – ні.

В Офісі президента підтвердили, що після завершення перемовин до українських перемовників підійшов глава делегації росіян Владімір Мединський з проханням уточнити деякі речі.

Особливістю зустрічі в Женеві стало те, що туди також прибули представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції – для консультацій. Україна і Європа давно наполягають, аби європейці були за столом переговорів як четверта сторона, але поки що згода є лише на тристоронній формат.

Стів Віткофф, який є одним з представників США на переговорах, заявив про значний прогрес, досягнутий завдяки американському президенту Дональду Трампу.

Женевські зустрічі є продовженням перемовин, проведених у січні і на початку лютого в ОАЕ. США пропонували, аби третій раунд відбувся на їхній території. Україна погодилася, але не Росія. Результатом переговорів стало відновлення обмінного процесу: Росія розблокувала обміни вперше з осені.

У центрі обговорень – 20-пунктний план завершення війни, створений за сприяння Сполучених Штатів. Неузгодженими залишаються питання територій. Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону, але механіка пропозиції і те, чи не заведе в такому випадку Росія туди свою владу, поки невідома.

Також ворог хоче визнання ЗАЕС за ним і підключення станції до російської енергосистеми. Україна пропонує спільне управління ЗАЕС разом зі США з правом американців самим вирішувати, кому продавати їхню частку енергії.

Завтра американські перемовники Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Женеві проведуть зустріч із представниками Ірану. Однак також вони хочуть зустрітися з головою української перемовної делегації Рустамом Умєровим, про що стало відомо нині вночі.