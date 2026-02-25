144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСвіт

Японія планує розмістити зенітні ракети класу «земля–повітря» на острові поблизу Тайваню до 2031 року

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією. Напруженість між Токіо та Пекіном зросла з листопада, коли прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі дала зрозуміти, що країна може задіяти Сили самооборони у разі нападу на Тайвань.

Японія планує розмістити зенітні ракети класу «земля–повітря» на острові поблизу Тайваню до 2031 року
Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про плани країни розмістити зенітні ракети класу «земля–повітря» на своєму віддаленому західному острові поблизу Тайваню до березня 2031 року на тлі зростання регіональної напруженості, передає BBC News.

Це вперше, коли Японія визначила конкретні строки розгортання ракет на острові Йонагуні після оголошення про такі плани у 2022 році.

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією та не виключає застосування сили для «возз’єднання». Острів Йонагуні видно з узбережжя Тайваню в ясну погоду — він розташований лише за 110 км.

Напруженість між Токіо та Пекіном зросла з листопада, коли прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі дала зрозуміти, що країна може задіяти Сили самооборони у разі нападу на Тайвань.

Існують побоювання, що будь-яка атака на Тайвань, який має союзницькі відносини зі США, може призвести до прямого військового конфлікту між Вашингтоном і Пекіном та втягнути інших союзників США в регіоні, зокрема Японію.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies