Міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі заявив про плани країни розмістити зенітні ракети класу «земля–повітря» на своєму віддаленому західному острові поблизу Тайваню до березня 2031 року на тлі зростання регіональної напруженості, передає BBC News.

Це вперше, коли Японія визначила конкретні строки розгортання ракет на острові Йонагуні після оголошення про такі плани у 2022 році.

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією та не виключає застосування сили для «возз’єднання». Острів Йонагуні видно з узбережжя Тайваню в ясну погоду — він розташований лише за 110 км.

Напруженість між Токіо та Пекіном зросла з листопада, коли прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі дала зрозуміти, що країна може задіяти Сили самооборони у разі нападу на Тайвань.

Існують побоювання, що будь-яка атака на Тайвань, який має союзницькі відносини зі США, може призвести до прямого військового конфлікту між Вашингтоном і Пекіном та втягнути інших союзників США в регіоні, зокрема Японію.