Трамп готується до саміту з Сі Цзіньпіном

Саміт президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном, запланований на квітень у Китаї, очікується як масштабна й урочиста подія, однак напруженість у питаннях торгівлі, Тайваню та технологій може "зіпсувати атмосферу".

Про це пише The New York Times.

За словами представника Білого дому, Трамп має прибути до Китаю 31 березня з триденним візитом, хоча Пекін офіційно дат не підтвердив. Сам Трамп заявляв, що має "дуже хороші стосунки" із Сі. За його словами, візит має "продемонструвати найбільше видовище в історії Китаю".

Для Пекіна пишний прийом стане сигналом світові, що Китай витримав рік торговельного протистояння зі США та зміг нав’язати вигіднішу позицію. Водночас рішення Верховного суду США, який визнав частину тарифів Трампа незаконними, може послабити переговорні позиції Вашингтона і підсилити впевненість Сі.

Трамп, імовірно, зосередиться на укладенні бізнес-угод і інвестицій, а також тиснутиме на Китай щодо обмежень на експорт рідкісноземельних металів. Сі, зі свого боку, прагнутиме насамперед стабільності у відносинах зі США, щоб виграти час для зміцнення китайської економіки та вирішення проблем у збройних силах.

Китай також добиватиметься послаблення американських обмежень на технології та інвестиції і намагатиметься зменшити підтримку США Тайваню. Будь-яке нове рішення Вашингтона про продаж зброї Тайбею може різко погіршити відносини й навіть зірвати саміт.

Якщо Трамп відновить скасовані судом тарифи на нових юридичних підставах, Пекін може відповісти скороченням закупівель американської аграрної продукції. Через непередбачуваність рішень Трампа аналітики вважають результати майбутніх переговорів важко прогнозованими.