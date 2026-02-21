Зокрема йдеться про логістику морським шляхом з подальшим перевантаженням у портах та транспортуванням нафти трубопроводом Одеса – Броди до країн-членів Європейського Союзу.

Представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.

З текстом відповідного листа вдалося ознайомитися кореспонденту Укрінформу в Брюсселі.

У листі наголошується, що наразі українські фахівці проводять детальний огляд пошкодженого обладнання та оцінюють технічну можливість і умови для швидкого відновлення транспортування нафти трубопроводом «Дружба». Проводяться аварійно-ремонтні роботи із залученням спеціалізованих технічних підрозділів та обладнання, а також тривають роботи з обстеження пошкоджених елементів, стабілізації технічного стану системи та ліквідації наслідків ворожого удару.

Підкреслюється, що внаслідок цілеспрямованих ударів РФ елементам нафтотранспортної системи України, зокрема технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу «Дружба», було завдано «значної шкоди».

Водночас українські дипломати наголошують, що «безперебійне та стабільне функціонування нафтотранспортної інфраструктури можливе лише за умови припинення Російською Федерацією масованих ракетних та безпілотних атак, спрямованих на знищення енергетичної інфраструктури України».

У листі роз’яснюється, що працівники паливно-енергетичного сектору України змушені проводити аварійні роботи під постійною загрозою авіаударів.

Натомість українська сторона пропонує в контексті безпечного постачання нафти до європейських країн, зокрема до Угорщини та Словаччини, «розглянути можливість транспортування нафти з використанням наявної української нафтотранспортної інфраструктури».

«Зокрема, така логістика може бути організована або через українську нафтотранспортну систему, або морським шляхом з подальшим перевантаженням у морських портах та транспортуванням трубопроводом Одеса – Броди до країн-членів Європейського Союзу», – йдеться у листі на адресу Єврокомісії.

Наголошується, що Україна послідовно підтверджує «постійну готовність забезпечити транспортування нафти в рамках доступного правового поля».

Зазначимо, що нафтопровід Одеса – Броди побудований між містом Одеса на Чорному морі і містом Броди у Львівській області, де приєднанний до нафтогону «Дружба».

Нафтогін Одеса – Броди планувалося використовувати для транзиту каспійської нафти в Центральну Європу, минаючи територію Росії, з перспективою до портів Балтійського моря.

Цей нафтогін будувався протягом з 1996 по 2001 роки. Після завершення будівництва нафтогін три роки не використовувався, після чого було ухвалено рішення щодо використання його в реверсному режимі. Нафта з нафтогону «Дружба» перекачується до терміналів українського порту «Південний».