​Хто і як депортував дітей-сиріт з Донеччини ще до початку великої війни: деталі слідства

Українські правоохоронні органи разом з неурядовими правозахисними організаціями продовжують фіксувати та збирати докази депортації та незаконного переміщення українських дітей з боку російської влади на тимчасово окупованих територіях. Так, за інформацією Яніни Тертичної, начальниці відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора, наразі тривають слідчі дії у ще одній справі про масову депортацію 367 дітей з трьох шкіл-інтернатів на Донеччині за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. Разом із цим, юристка-адвокатка Катерина Рашевська повідомляє про інші випадки викрадення дітей до оголошення “сво”. Про яку кількість депортованих дітей йдеться і чим депортація до початку повномасштабного вторгнення відрізняється від тієї, яку росіяни систематично скоюють після – читайте в нашому матеріалі.

Фото: EPA/UPG Евакуаційний автобус з Донецька у Ростовську обл, 19 лютого 2022 року.

Офіс Генерального прокурора наразі перевіряє 19 546 фактів примусового вивезення українських дітей до РФ. Разом із цим у суді розглядається 4 обвинувальні акти щодо 11 осіб, які дотичні до депортації та переміщення дітей із Херсонської області.

Наприкінці 2025 року слідству вдалося встановити обставини в іншому епізоді депортації дітей з ТОТ Донецької області за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. Пʼятьом фігурантам справи повідомлено про підозру. Мова йде про громадянина РФ Михайла Кушакова – так званого “ексміністра освіти і науки ДНР” і чотирьох його спільників: Ігоря Лизова – керівника “адміністрації Амвросіївського району так званої ДНР; Оксану Плотницьку – директорку захопленої “Амвросіївської школи-інтернат № 4”; Лілію Білик (Доскіну) – заступницю директора захопленої “Амвросіївської школи-інтернату № 4” та Ірину Шетелю – очільницю захопленої “Вуглегірської спеціальної школи-інтернату № 6”.

Про деталі цієї справи розповіла Яніна Тертична, ювенальна прокурорка Офісу Генерального прокурора.

Депортували 367 дітей з трьох шкіл-інтернатів Донеччини

За інформацією Яніни Тертичної, 19 лютого 2022 року за наказом вищого політичного керівництва країни-агресора підозрювані організували незаконне вивезення українських дітей під приводом “масового централізованого виїзду” з Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернату № 4, Докучаєвської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 27 та Вуглегірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 6.

“223 вихованці з Амвросіївської та 11 – з Докучаєвської шкіл-інтернатів були депортовані до Курської області, а 130 дітей з Вуглегірської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 6 незаконно вивезли до Ростовської області залізничним транспортом. 15 березня того ж року ще трьох дітей з Амвросіївської загальноосвітньої школи-інтернату № 4 депортували до Курської області, де діти перебували незначний час”, – сказала вона.

Як вдалося встановити слідству, жоден з вихованців не був повернутий на ТОТ, як того вимагає Міжнародне гуманітарне право. Натомість 159 українських дітей передали в російські сімʼї.

Фото: babynyar.gov.ua ювенальна прокурорка Офісу Генерального прокурора Яніна Тертична

“Ми встановили, що ці сімʼї знаходяться на дуже великій відстані від місця проживання дітей, звідки їх було вивезено. Фактично, це 3-4 чотири тисячі кілометрів. Наприклад, Мурманська область, Ямало-Ненецький автономний округ в Тюменській області, що фактично, за більш як 4 тисячі кілометрів від Донецької області”, – коментує Тертична.

Депортація була спланована

За словами ювенальної прокурорки, їм вдалося встановити, що незанне вивезення український дітей було спланованою акцією. Так, 18 лютого 2022 року були оприлюднені звернення ватажків так званих ЛНР та ДНР, де вони оголосили про “масштабну евакуацію”, але створені ці відео були раніше.

“Ці звернення були сформовані 16 лютого 2022 року, що свідчить про заздалегідь сплановані дії. Окрім цього, ми встановили й підписані ними документи про “евакуацію”, законних підстав для якої не було. У цей час, коли були підготовлені накази та оприлюднені відеозвернення, так званий “міністр освіти та науки ДНР”, який фактично є громадянином РФ, видає наказ про зупинення освітнього процесу і зобовʼязує директорів освітніх закладів забезпечити вивезення дітей, а голів місцевих адміністрацій – “сприяти вивезенню дітей”. На виконання цих наказів директори закладів, яким ми оголосили підозри, підготували документи для вивезення дітей та затвердили відповідні списки дітей, які “підлягали” вивезенню”, – сказала вона.

За словами прокурорки, фігуранти справи не тільки “сприяли та керували” депортацією, але й супроводжували цих дітей до РФ.

Фото: EPA/UPG Евакуаційний автобус з Донецька у Ростовську обл, 19 лютого 2022 року.

Депортація: безпідставно та зі шкодою для здоровʼя дітей

Як було сказано вище, для вивезення дітей 19 лютого 2022 року не було жодних підстав. Окрім цього, для більшості з них, це було ще й небезпечно.

“У цих інституційних закладах перебували діти, віком від 4 до 17 років. Більшість з них мала певні діагнози. Здебільшого, легка розумова відсталість та шизофренія. В рамках кримінального провадження з метою встановлення обставин, чи потрібно було вивозити цих дітей, нами було допитано доктора медичних наук. За його словами, таких дітей краще залишати по місцю проживання, адже будь-яка зміна обстановки впливає на їх психоемоційний стан та можете призвести до його погіршення”, – розповіла Яніна Тертична.

На питання, чи вдалося когось з цих дітей повернути на підконтрольну територію, Яніна Тертична не відповіла, посилаючись на таємницю слідства.

“Цей епізод знаходиться ще на стадії розслідування, бо ми встановлюємо всіх причетних осіб. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо скерувати ці обвинувальні акти до суду”, – сказала прокурорка.

Заклали ідеологічне підґрунтя для майбутніх злочинів

Масштабну депортацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей до початку повномасштабного вторгнення досліджували і представники Регіонального центру прав людини. Так, експертка з питань міжнародного правосуддя та юридичного аналізу РЦПЛ й одна з авторок звіту “Дослідження депортацї та незаконного переміщення українських дітей з окупованих територій крізь призму зміни російських пропагандистських наративів” Катерина Рашевська розповідає, що цей перший етап депортації дітей під гаслами “гуманітарної місії” та нібито “захисту” російськомовного населення, заклало ідеологічне підґрунтя для майбутніх злочинних дій РФ.

Фото: facebook/Kateryna Rashevska Катерина Рашевська

“Влада невизнаних “ЛНР” та “ДНР” у цьому питанні діяла синхронно та в координації з федеральними органами. Проте, наміри вищого політичного керівництва країни-агресорки вже були зрозумілі. Одразу після відеозвернень Пушиліна та Пасічника, Путін заявив про організацію виплат у розмірі 10 тисяч рублів кожному біженцю із самопроголошених республік. Паралельно з цим Уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова виступила, що “слідкує за ситуацією”. Проте, вже 21 лютого на своїй селекторній нараді сказала, що “особливу увагу” на нараді було приділено питанням надання підтримки дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків, і що вже надходять дзвінки від “небайдужих жителів країни”, які готові взяти дітей на виховання”, - розповіла К.Рашевська.

До початку “сво” вивезли майже тисячу дітей

За словами юристки, у ході дослідження їм вдалося встановити, що спочатку з Донецька евакуювали дітей-сиріт із двох закладів – Донецької школи-інтернату №1 та Дошкільного дитячого будинку №1 “Теремок”. У першому закладі перебувало 225 дітей, віком від 7 до 18 років, у другому – 37 дітей, віком від 3 до 7 років.

“Із відкритих джерел було зрозуміло, що вони не знали, ані куди вивозять вихованців, ані на скільки, бо в інтервʼю говорили, що на збори їм давали 15 хвилин. Згодом дітей розшукували їхні кровні родичі, що свідчить про те, що їх теж не попередили про вивезення неповнолітніх”, – каже експертка.

За словами Рашевської, того ж дня з території “ЛНР” вивезли вихованців Луганського дитячого будинку №1 та Республіканського будинку дитини. Це 159 дітей, з яких 75 були дошкільного віку, а 17 – немовлятами до 1 року.

Фото: lug-info.ru Евакуація з інтернату ЛНР автобусами до РФ, 18 лютого 2022 року

“18 лютого “міністерство освіти “ЛНР” заявило, що в Росію “евакуюють” усі дитячі будинки “республіки”. Також у їх повідомленнях йшлося про те, що це тимчасово і всі діти згодом повернуться назад. У зв’язку із цим деяким дітям вихователі сказали, що вони їдуть на екскурсію. Натомість існують обґрунтовані підстави вважати, що діти з Донецької школи-інтернату №1 та Дошкільного дитячого будинку №1 “Теремок” залишилися в Росії”, – каже вона.

Також Рашевська додала, що на відміну від дітей із “ДНР”, сиріт із “ЛНР” вивозили у два етапи: спочатку в тил окупованої Луганської області, а далі – у РФ. А 19 лютого 2022 року так звана міністерка охорони здоров’я “ЛНР” заявила, що дітей приймуть у Ростові й Таганрозі.

“До квітня 2022 року в Росію з “ДНР” і “ЛНР” було вивезено 2161 дитину-сироту. З них, за твердженням “уповноваженої з прав людини “ДНР” Дарії Морозової, 71 вихованець із трьох будинків дитини, підпорядкованих “міністерству охорони здоров’я “ДНР”; 761 дитина-сирота та дитина, яка залишилася без піклування батьків; 165 вихованців дитячих соціальних центрів (усього — 997 дітей) були “евакуйовані” до початку так званої “спеціальної воєнної операції”. Проте ми впевнені, що ця цифра може бути більшою, адже у своїх виступах Марія Львова-Бєлова говорила різні дані”, – сказала К.Рашевська.

Фото: змі окупантів

Незаконне вивезення суперечило й законам РФ

Протиправна депортація українських дітей до початку повномасштабного вторгнення з окупованого Донбасу дещо відрізнялася від депортації, яку росіяни скоюють після початку так званої “сво”. Так, юристка наголошує, що станом на 18 лютого 2022 року так звані “ЛНР” та “ДНР” не були визнані як незалежні держави навіть Росією. Хоч Державна дума проголосувала за необхідність приєднання самопроголошених республік 15 лютого 2022 року, Путін підписав ці укази лише 21 лютого – після того, як діти були вивезені.

“Таким чином, у період із 18 по 21 лютого 2022 року не існувало жодних, навіть ухвалених усупереч нормам міжнародного права органами РФ правових підстав для масового вивезення українських дітей із закладів інституційного догляду окупованих частин Донецької та Луганської областей, що разом з іншими обставинами дозволяє кваліфікувати таку “евакуацію” як депортацію і свідчить про можливість кваліфікації таких діянь як викрадення дітей, організованою злочинною групою. З 21 лютого 2022 року ситуація змінилася лише для Росії, адже міжнародне співтовариство надалі не визнає “ЛНР” та “ДНР”, як і їх анексію РФ”, – сказала Рашевська.