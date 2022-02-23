Донецьке вар’єте Путіна. Як Росія починає війну

LB.ua розповідає про те, що відбувається на окупованих територіях, про мобілізацію, евакуацію та фальшиві спектаклі в окупованому «вар’єте».

У підсумку люди, які повірили у «фокуси», по кілька годин мерзнуть в автобусах на кордоні без їжі та води, живуть у спортзалах і занедбаних дитячих таборах, їхні домівки грабують бойовики. На вулицях окупованих міст чоловіків проти їхньої волі хапають і ведуть у військкомати.

З 18 лютого на окупованій частині Донецької і Луганської областей триває вистава «вар’єте» , яку організовують Володимир Путін і його міньйони – ватажки так званих «Л/ДНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник. «Фокуси» з підривами автівок, БТРів, «всенародною евакуацією та мобілізацією» виконано для визнання «республік». Евакуйованій масовці роздають по 10 тисяч рублів, як глядачам вистави Воланда з роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита».

Обдурені

У п'ятницю ватажки «Л/ДНР» синхронно оголосили евакуацію жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей нібито через можливий наступ українських збройних сил.

Окупанти повідомили, що збираються вивезти 700 тисяч осіб до Ростовської області. Насправді більшість громадян вирішили не покидати свої домівки. За даними російських ЗМІ, до Росії евакуйовано близько 60 тисяч жителів ОРДЛО. Співрозмовники LB.ua, які мешкають на окупованих територіях, повідомляють, що на вулиці паніки немає і більшість живе своїм життям. Масових черг до автобусів, які прямують у Росію, немає.

Фото: meduza.io "Евакуація" з так званої ДНР

«У місті все спокійно, все як завжди. Одну ніч справді було чутно постріли, але це далеко не те, що було у 2014-му. У мене немає знайомих, хто збирається евакуюватись. На роботі теж таких людей немає. Хоча керівництво нам заявило, що ми можемо взяти відпустку за власний рахунок і поїхати до Ростова. У першу чергу вивезли дітей-сиріт. Їх, звичайно, ніхто не питав. Також в основному їдуть пенсіонери та люди з низьким достатком або ті, хто не має власного житла», – повідомила LB.ua жителька Донецька Катерина.

Те, що їхати в намети до Ростовської області не так багато охочих, зрозуміло і з реакції в соцмережах. Користувачі, які живуть на окупованих територіях, пишуть, що евакуюють лише малу частину людей. Місцеві більше думають про весняно-польові роботи на городі, ніж про евакуацію.

До того ж залишати свої квартири небезпечно. За повідомленням донецького журналіста та волонтера Тіма Златкіна, мародери обікрали 100 квартир евакуйованих.

«Менш ніж доба знадобилася мародерам, щоб пограбувати 56 квартир у Донецьку та 42 в Макіївці. Так-так, саме квартири «евакуйованих» аборигенів. У ЧеПушиліна чудовий бізнес-план, я вважаю!» – написав Златкін у себе у Facebook.

У деяких містах Донбасу людей змушують імітувати евакуацію. Як повідомила LB.ua жителька окупованої Макіївки, на роботі людям дають вихідний, щоб ті їхали на вокзал робити картинку.

Фото: snob "Евакуація" з окупованого Донбасу до Росії на потягах

«Людям дають відгули на роботі, просять брати зі собою великі порожні валізи. На станціях вони повинні імітувати евакуацію. Просять плакати», – розповіла вона.

Ті, хто все-таки повірив і сів у автобуси до Ростова та в потяги до Воронежа, зіткнулися з гостинністю по-російськи. Як і голі жителі Москви з фальшивими банкнотами з роману Булгакова, жителі ОРДЛО, яких евакуювали до Ростова, отримали зовсім не те, на що сподівались.

За даними російської «Новой газеты», понад три десятки автобусів з жінками, літніми людьми та дітьми цілу ніч простояли в селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області – без їжі та можливості навіть сходити до туалету.

Санаторії, де їх мали поселити, виявилися зачиненими, а будівлі охороняли силовики.

Фото: EPA/UPG

«Те, що обіцяли, не відповідає дійсності. Росія обіцяла, що нас розселять по пансіонатах, де нас будуть годувати. Але так не сталось, ми з маленькими дітьми довго їхали. Три години ми стояли на російському блокпосту, бо чекали, щоб було достатньо автобусів. Нас тимчасово поселили в будинку культури – 500 людей в одній актовій залі. Було дуже душно та гаряче. І нам довелось з дітьми ночувати на сцені – на підлозі за кулісами. Пенсіонерам було дуже важко, вони сиділи весь час на стільцях. Лише наступного дня нас повезуть у Таганрог на вокзал, де розподілять по інших областях», – розповіла BBC біженка з Донбасу.

Ті, хто все ж потрапив до центру для біженців, розповіли, що їх селять по четверо-п'ятеро, а в будівлі немає гарячої води.

«Жителі ОРДЛО, яких вивезли до Ростовської області, скаржаться, що їх покинули. Місць для них ніде немає, вже добу вони залишаються на вулиці з дітьми та речами. Російські гауляйтери говорили, що Росія розмістить сотні тисяч біженців. Багато хто цим обіцянкам повірив. Але насправді не знайшлося місць навіть для кількох тисяч. Росія, як завжди, використала людей для картинки і кинула», – прокоментував ситуацію представник Донеччини в ТКГ, журналіст Денис Казанський.

У Таганрозі сім'ї біженців поселили у приміщенні шкільного спортзалу.

Фото: із соцмереж

Також людей перевозять у Саратовську, Волгоградську, Воронезьку, Курську та Пензенську області. Частині біженців запропонували шукати долю та евакуюватися за полярне коло – у Мурманську область.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав ситуацію з біженцями постановкою Мосфільму та повідомив, що дехто самостійно повертається додому.

«Те, що нібито масово вивозять громадян України з ОРДЛО до Російської Федерації, – це зараз теж фарс, декілька тисяч вони показово вивезли. Наша розвідка має точну інформацію, що люди повертаються самостійно додому, їх там ніхто не годує, не розселяє. Це чисто постановка для Мосфільму, чи хто в них там займається кіношками», – заявив міністр.

Росіяни не дуже раді евакуації «братів» з ОРДЛО. У соцмережах таке рішення влади називають «атракціоном небаченої щедрості» і «годуванням дармоїдів».

Фото: EPA/UPG Біженці з ‘ДНР’ у пункті тимчасового розміщення в Таганрозі Ростовської області, 22 лютого 2022 р.

Деякі росіяни звернули увагу на мізерність суми, якою Росія вирішила підтримати евакуйованих громадян «ДНР» і «ЛНР». 10 тисяч рублів – це орієнтовно 3600 гривень. При цьому, як повідомив російський Интерфакс, станом на 21 лютого обіцяні 10 тисяч рублів отримав лише 1031 біженець.

Мобілізація

Крім так званої евакуації, бойовики розпочали мобілізацію чоловічого населення до лав своїх військ. Окупаційні адміністрації заборонили чоловікам від 18 до 55 років покидати межі «республік». У тих, хто вивозив свої сім'ї власним авто, на кордоні з РФ забрали техпаспорт на машину – щоб гарантовано повернулись.

Повістки до військкоматів почали вручати на заводах, шахтах і в бюджетних установах. На підприємства приходять відповідні списки.

Фото: з соцмереж Бойовики вручають повістки громадянам окупованого Донецьк

«До нас прийшли на завод, перед зміною начальник зачитав прізвища людей, яким вручили повістку. Нам сказали прийти до військкомату до 19 лютого. У березні ми повинні пройти двотижневий курс молодого бійця», – розповів LB.ua житель окупованої Макіївки Василь.

Уникнути повістки вкрай складно, людей хапають на вулицях Луганська та Донецька, на зупинках автобусів, у магазинах, на ринках тощо.

Учителька з окупованого Донбасу, яка попросила не називати її імені та місця проживання, розповіла типову, за її словами, історію:

«У нашій школі після початку цієї мобілізації вчитель вирішив на два тижні взяти відпустку за власний рахунок. Він хотів вивезти сім'ю і, як я зрозуміла, десь сховатись, щоб не отримати повістки. Написав заяву директору, а того самого дня до нього приїхали з МДБ чи військкомату та вручили повістку».

Є випадки, коли після походу до військкомату призовники зникають і не виходять на зв'язок.

Фото: із соцмереж Військова пропаганда в Донецьку

«Моєму знайомому на вихідних дзвонили з військкомату. Він пішов туди в понеділок і досі не виходить на зв'язок. А вже обідній час вівторка», – зазначив LB.ua житель окупованого Донецька.

22 лютого ватажки окупованих адміністрацій заявили, що «за бажанням» готові мобілізувати людей віком поза 55 років. Крім того, Пушилін видав «указ» про призов на військову службу чоловіків 1995-2004 років народження, які не перебувають у запасі.

Скільки саме людей мобілізували бойовики, сказати вкрай важко. За оцінками засновника Східної правозахисної групи Павла Лисянського, приблизно 3-4 тисячі осіб.

Він наголосив, що мобілізація чоловічого населення відбувається примусово.

Фото: із соцмереж Біля супермаркету «Перший республіканський» вручають повістку громадянам окупованого Донецька

«Чоловіків відвозять до військкоматів, пунктів військових зборів, а звідти на короткочасний інструктаж на полігони ОРДЛО, де раніше проходили навчання так звані «резервісти», – пояснив Лисянський.

Бойовики призивають і неповнолітніх. Про це у себе у Facebook заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років, – зазначила вона. – У так званих «військових училищах» «ДНР» та «ЛНР» курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях».

За словами Денісової, такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучати дітей до збройних конфліктів.

У Донецьку активно агітують за військову службу. Вулицями їздять автобуси з гучномовцями, закликаючи чоловіків призовного віку звертатися у свої районні комісаріати для «коригування контактних даних».

Фото: з соцмереж Військова пропаганда в Донецьку

Розсилають смс-повідомлення із закликами «стати на захист свого дому й батьківщини».

Бал

Для чого була мобілізація, стало зрозуміло 21 лютого. У «нехорошій квартирі» засідання радбезу РФ Путін приймав гостей на своєму «балу». Саме засідання Радбезу було записано заздалегідь – годинники міністра оборони РФ Сергія Шойгу та директора зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна показували 12:47, тоді як трансляція відбувалася о 17:00.

Фото: EPA/UPG

Фото: UA info

На радбезі виступали всі топчиновники країни-агресорки, вони просили Путіна визнати так звані «Л/ДНР». Голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін спочатку попросив провести переговори зі США, а після того прийняти окуповані території до складу РФ. На що отримав роздратовану відповідь Путіна.

Про те, що над визнанням «республік» РФ працює вже тривалий час, заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, додавши, що його уряд уже багато місяців готується до можливих нових санкцій.

Кульмінацією «балу» стало сольне звернення Володимира Путіна. Президент РФ понад годину розповідав свої химерні уявлення про причини появи України й у фіналі заявив про визнання так званих «Л/ДНР».