Росія "визнала" кордони ОРДЛО у передбачених їхніми "конституціями" межах, – Путін

Росія визнала "незалежність" окремих районів Донецької і Луганської областей у межах, встановлених у "конституціях" нелегітимних формувань.

Про це оголосив президент РФ Володимир Путін, пише провладе агентство ТАСС.

У "конституціях" терористичних незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" написано, що їхні межі – це вся Донецька і вся Луганська області.

Очільник країни-агресора додав, що розраховує на те, що "усі спірні питання щодо кордонів "ДНР" і "ЛНР" будуть вирішені шляхом переговорів, зараз це неможливо, але в майбутньому це вийде". Фактично він вважає, що стосовно кордонів ОРДЛО повинні вестися обговорення між Україною та ватажками терористів.

Путін також додав, що "найкращим рішенням питання було би, щоб нинішня київська влада сама відмовилась від вступу до НАТО і дотримувалася нейтралітету".

Окрім цього, президент РФ виступив за демілітаризацію України та заявив, що вона має визнати анексію Криму. Він підтвердив також, що Мінських угод більше не існує, пише "Настоящее время".

"Звісно, тепер Мінських угод не існує, що їх виконувати, якщо ми визнали незалежність цих угруповань", – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія визнає ОРДЛО "у межах, у яких влада республік здійснюють свої повноваження та юрисдикцію" зараз. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, в яких межах були визнані Росією псевдореспубліки, сказав: "у тих межах, у яких вони себе проголошували. Коли ці дві республіки були проголошені".

Ватажок окупаційних формувань Донеччини Пушилін озвучив третю версію – "визнання незалежності" всієї української області.

У МЗС РФ сказали, що відклали питання про кордони нелегітимних республік на майбутнє.