Він зявив, що шлях Білорусь та Росія обрали "шлях миролюбності та згоди".

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, звернувся до України і заявив, що усі найстрашніші конфлікти та війни - забуваються і минають.

Відео опубліковане в телеграм-каналі "Пул Первого", який висвітлює його діяльність.

"З цієї трибун в цей гострий період я хочу ще раз звернутися, після зустрічі з президентом Росії, до українського народу та керівництва. Якщо вони ще не перейшли "червону лінію"... Давайте зробимо так, щоби ми, слов'яни, жили завжди в мирі і злагоді. Все минає... Не лише протистояння та конфлікти, але й найстрашніші війни... Все минає, забувається... Проблема в тому, наскульки глибокий буде шрам у серцях наших слов'янських народів після наших конфліктів", - сказав Лукашенко.

"Тому ще раз закликаю: зупиніться! Відмахніться від ваших заокеанських хазяїв. Ніякого щастя вони вам не принесуть!", - додав він.

При цьому Лукашенко звертався саме до України, а не Росії, яка захопила Крим та частину Донбасу. Він зявив, що шлях Білорусі та РФ - це "шлях миролюбності та згоди".

Нагадаємо, 17 лютого Лукашенко заявив, що вирішення питання про визнання терристичних організацій "ДНР" та "ЛНР" окремими "республіками" стане "спільним із Росією". Минулого року Лукашенко також погрожував Україні тим, що може визнати Крим російським.

Лукашенко також заявляв,що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива та електроенергії в Україну.

Наразі, після того як Росія визнала ОРДЛО це - перша заява Лукашенка з цього приводу. Раніше США пригрозили Білорусі санкціями, аналогічними російським, у разі її участі у вторгненні в Україну.