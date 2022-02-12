​Путін обговорив із Лукашенком ситуацію навколо України та реакцію Заходу на російські "гарантії безпеки"

Владімір Путін та Олександр Лукашенко після переговорів у Кремлі, 9 вересня 2021 року.

Сьогодні, 12 лютого, відбулася телефонна розмова Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

"Глави держав обговорили питання міжнародних відносин, у тому числі ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей та переговорів", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі, своєю чергою, зазначили, що співрозмовники обговорили двосторонній порядок денний і реакцію країн Заходу на загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

"Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двосторонньої співпраці, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії", - повідомили в пресслужбі Путіна.

Зазначається, що співрозмовники домовились продовжувати контакти.

Нагадаємо, помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що на Білорусь чекають санкції, аналогічні російським, якщо вона приєднається до вторгнення РФ в Україну.

На тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України, Лукашенко, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться". Він також заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу.