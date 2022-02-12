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​Путін обговорив із Лукашенком ситуацію навколо України та реакцію Заходу на російські "гарантії безпеки"

Співрозмовники домовились продовжувати контакти.

​Путін обговорив із Лукашенком ситуацію навколо України та реакцію Заходу на російські "гарантії безпеки"
Владімір Путін та Олександр Лукашенко після переговорів у Кремлі, 9 вересня 2021 року.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 12 лютого, відбулася телефонна розмова Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі, із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

"Глави держав обговорили питання міжнародних відносин, у тому числі ситуацію навколо України, та графік майбутніх зустрічей та переговорів", - йдеться в повідомленні.

У Кремлі, своєю чергою, зазначили, що співрозмовники обговорили двосторонній порядок денний і реакцію країн Заходу на загрозу нового вторгнення Росії в Україну.

"Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двосторонньої співпраці, а також ситуація навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії", - повідомили в пресслужбі Путіна.

Зазначається, що співрозмовники домовились продовжувати контакти.

Нагадаємо, помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що на Білорусь чекають санкції, аналогічні російським, якщо вона приєднається до вторгнення РФ в Україну.

На тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України, Лукашенко, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться". Він також заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що  концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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