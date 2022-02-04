Резніков: концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу

Концентрація російських військ на навчаннях у Білорусі є недостатньою для широкомасштабного вторгнення на територію України.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє "Укрінформ".

"Наступ з білоруської сторони має найменший рівень ризику. Ми уважно слідкуємо за навчаннями, які почалися на території Республіки Білорусь, вивчаємо і через дані розвідки, і з відкритих джерел...Тому я впевнено вам кажу - станом на сьогодні, концентрація російських військ для навчань в Білорусі є такою, що їх недостатньо для проведення якоїсь наступальної операції", - сказав Резніков під час брифінгу в Прип‘яті за підсумками спільних тактико-спеціальних навчань підрозділів МВС.

Учора низка американських ЗМІ написали, що Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну –використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Глава МСЗ Дмитро Кулеба заявив, що США передали Україні інформацію про підготовку Росією провокації з відео іще до публікації в ЗМІ.