У Прип'яті провели спільні тактико-спеціальні навчання для нацгвардійців, рятувальників та правоохоронців

4 лютого в місті Прип’ять (Київська область) відбулися спільні тактико-спеціальні навчання з реагування на загрози національній безпеці у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Нацгвардійці, рятувальники та правоохоронці виконували завдань з оборони населеного пункту, тактики ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, а також ліквідації їхніх наслідків.

"На визначених локаціях у координації з іншими силами безпеки й оборони МВС України рятувальники організували роботу штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, а також відпрацювали сценарії різноманітних НС, що можуть статися внаслідок ведення бойових дій в умовах населеного пункту", - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

У навчаннях взяли участь 150 чоловік особового складу та 35 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, у школах Києва стартували безпекові навчання для вчителів та батьків. Їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, який створили Держслужба України з надзвичайних ситуацій та муніципалітет столиці.