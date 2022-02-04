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У Прип'яті провели спільні тактико-спеціальні навчання для нацгвардійців, рятувальників та правоохоронців

Учасники тренувань відпрацювали механізми реагування на загрози національній безпеці.

У Прип'яті провели спільні тактико-спеціальні навчання для нацгвардійців, рятувальників та правоохоронців
Фото: Пресслужба ДСНС

4 лютого в місті Прип’ять (Київська область) відбулися спільні тактико-спеціальні навчання з реагування на загрози національній безпеці у сфері громадської безпеки та цивільного захисту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Нацгвардійці, рятувальники та правоохоронці виконували завдань з оборони населеного пункту, тактики ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, а також ліквідації їхніх наслідків.

"На визначених локаціях у координації з іншими силами безпеки й оборони МВС України рятувальники організували роботу штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, а також відпрацювали сценарії різноманітних НС, що можуть статися внаслідок ведення бойових дій в умовах населеного пункту", - йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

У навчаннях взяли участь 150 чоловік особового складу та 35 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, у школах Києва стартували безпекові навчання для вчителів та батьків. Їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, який створили Держслужба України з надзвичайних ситуацій та муніципалітет столиці. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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