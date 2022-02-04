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У Києві затримали трьох зловмисників за розбійний напад

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна

У Києві затримали трьох зловмисників за розбійний напад

Правоохоронці затримали двох чоловіків і жінку, які вчинили розбійний напад у Шевченківському районі Києва.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, 27-річна потерпіла саме очікувала кур’єра з доставки їжі, тому відчинила вхідні двері невідомим. Зловмисники увірвались до помешкання і почали погрожувати предметом, схожим на пістолет. Нападники відібрали у жінки мобільний, чотири тисячі гривень і втекли. 

Жінка зателефонувала в поліцію, а за декілька хвилин на місце події прибула слідчо-оперативна група та оперативники. 

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

Фото: Пресслужба Нацполіції

"Оперативники протягом декількох годин встановили місцезнаходження фігурантів.  Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - мешканець Рівненської області, 1993 року народження, мешканець Вінницької області, та жителька Київщини, 1989 року народження", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Нападникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 лютого в центрі Києва на вулиці Володимирській відбулася стрілянина біля обмінного пункту валют. 

1 лютого в столиці затримали організовану групу молодиків, які викрадали людей, погрожували їм фізичною розправою, щоб отримати гроші.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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