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​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)

Двох учасників конфлікту госпіталізували.

​У центрі Києва знову сталася стрілянина біля обмінника, поліція затримала 14 осіб (оновлено)
Фото: скріншот відео

У центрі Києва, на вулиці Володимирській, вдень 2 лютого знову сталася стрілянина. Поліція з'ясовує обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правоохоронців.

Речниця Шевченківського управління поліції Києва Ганна Зубрєва розповіла, що у відділення спочатку доставили близько 10 осіб. Зараз на місці події працюють слідчі та спецпризначенці. Інша інформація поки перевіряється.

За даними Telegram-каналу "Київ Оперативний", стрілянина відбулася біля обмінного пункту валют. Поруч із цим місцем знаходиться головне управління Служби безпеки України.

На опублікованому відео видно, як чоловік з автоматом погрожує групі молодих людей. На задньому плані біля автомобіля темного кольору жінка підтримує чоловіка, який падає на землю.

Оновлено. В поліції Києва повідомили, що розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

"Попередньо з’ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка, у результаті чого двоє осіб доставлено у лікарню. Окрім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили декілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав", -  уточнили правоохоронці.

Також зазначається, що 14 осіб було доставлено до районного управління поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, 25 січня на цьому ж місці сталася стрілянина. Як повідомили в поліції, представники охоронної фірми зайшли до приміщення банку, де у цей час перебувала група невідомих. Між ними та працівниками охорони виник конфлікт, а в подальшому на вулиці представник служби охорони здійснив кілька пострілів вгору. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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