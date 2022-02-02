Аеропорт Праги відмовився від оголошення рейсів до України російською

Аеропорт ім. Вацлава Гавела у Празі з 1 лютого всі оголошення на рейси в Україну не дублюватиме російською мовою. Тепер оголошення звучатимуть лише чеською та англійською.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Він наголосив, що протягом останніх років посольство отримувало чимало звернень від українців із запитаннями щодо цієї ситуації і вимогами втрутитись.

"Радий повідомити, що, взявши до уваги наші аргументи, празький аеропорт у листі на адресу Посольства повідомив, що, починаючи з сьогоднішнього дня, 1 лютого, всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами, тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн", – написав Перебийніс у фейсбуці.

Дипломат зазначив, що в аеропорту дублювання інформацію російською аргументували проханнями авіакомпаній і зручністю пасажирів, які летять транзитом.

"На нашу думку, перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями громадян України, які, переконаний, так само, як і громадяни інших країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо – чеською та англійською мовами. Другий аргумент взагалі звучить дивно, тому що російські громадяни транзитом через Україну зазвичай не літають, оскільки авіасполучення між Україною та країною-агресором вже давно відсутнє", – повідомив посол України в Чехії.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планується звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.