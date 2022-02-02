Російські найманці гатили з гранатометів біля Пісків і Мар’янівки

У лавах ОС без втрат.

Упродовж минулої доби, 1 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Як сказано в ранковому зведенні, вчора окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів у напрямку Мар’їнки.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначають у штабі ООС.

Станом на 7:00 2 лютого порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомляли, добою раніше, 31 січня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Стріляли біля Пісків і Світлодарська. У лавах ОС втрат не було.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Німеччини виступив за введення миротворців ООН на схід України для контролю за дотриманням перемир’я та запобіганню насильства.