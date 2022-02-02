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Російські найманці гатили з гранатометів біля Пісків і Мар’янівки

У лавах ОС без втрат.

Російські найманці гатили з гранатометів біля Пісків і Мар’янівки
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби, 1 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. 

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Як сказано в ранковому зведенні, вчора окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів у напрямку Мар’їнки.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – зазначають у штабі ООС.

Станом на 7:00 2 лютого порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Як повідомляли, добою раніше, 31 січня, на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Стріляли біля Пісків і Світлодарська. У лавах ОС втрат не було. 

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Німеччини виступив за введення миротворців ООН на схід України для контролю за дотриманням перемир’я та запобіганню насильства.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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