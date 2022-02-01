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Верещук: "Ми маємо план оборони у разі наступу Росії"

"Це не 2014-й рік, ми готові, і будемо готові ще більше".

Верещук: "Ми маємо план оборони у разі наступу Росії"
Фото: Анна Стешенко

Керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що влада має план оборони на випадок нового вторгнення Російської Федерації.

Про це вона заявила журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Тут – більше паніки і більше нагнітання ситуації, ніж там на сході. Я буваю на Луганщині, на Донеччині. Нещодавно тільки повернулася з Краматорська. Була також у Харкові. Спілкуюся з людьми, з внутрішньо переміщеними особами, громадськими організаціями, експертними колами, з людьми, які там проживають... які потерпають від цих інформаційних атак, що здійснюються звідусіль. І нам дуже важливо дійсно зберігати спокій. Нема причин для того, щоб панікувати – у нас 8-й рік війна", – сказала Верещук.

"Агресія Росії з 2014 року – наочно! Анексія і окупація Криму, частини Донбасу. Що ще має бути для західних партнерів більш красномовнішим? Всі їхні кроки, які спровокують черговий виток агресії? Ми це розуміємо, ми до цього готуємся. У нас є план оборони, в нас є стратегія. Ми знаємо, що робити. Це не 2014-й рік, ми готові, і будемо готові ще більше", – додала міністерка.

Нагадаємо, що на тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року, МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях. 26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь враховує позиції України.

Наразі попри всі застереження світової спільноти, Росія продовжує стягувати війська до кордону України. За оцінкою західних розвідок, нове вторгнення РФ в Україну може початися у лютому 2022 року.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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