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​Голову фракції "Довіра" в Полтавській облраді та його брата затримали за вимагання грошей

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.

​Голову фракції "Довіра" в Полтавській облраді та його брата затримали за вимагання грошей
Фото: 5.ua

Правоохоронці затримали голову фракції "Довіра" в Полтавській обласній раді Олега Діденка, а також його брата Ігоря під час отримання майже 40 тисяч доларів, які вони вимагали від громадянки.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"І ще одна непересічна подія, про яку мушу поінформувати суспільство. Під час розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури силами слідчих Полтавського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Полтавській області, були затримані голова фракції «Довіра» в Полтавській обласній раді та його брат, який є депутатом Миргородської районної ради. Один із братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом", - написала вона у фейсбуці.

За даними слідства, депутати вимагали у громадянки 39 тисяч доларів США "як розрахунок за, м’яко кажучи, сумнівні боргові зобов’язання".

"Сьогодні після отримання цих коштів, фігуранти-депутати були затримані. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, раніш Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого Національне антикорупційне бюро викрило в отриманні хабара.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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