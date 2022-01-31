Геращенко: "Євросолідарність" вимагає зробити цей тиждень сесійним

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко вважає, що карантин у Верховній Раді оголосили не через захворюваність депутатів, а для того, щоб змусити «слуг» голосувати за потрібні для влади законопроєкти. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Європейська Солідарність» подала на реєстрацію зміни до календарного плану сесії Верховної Ради. Ми вимагаємо, щоб нинішній тиждень був сесійним. Ми не голосували за чергові канікули під виглядом карантину», – написала Геращенко.

Вона нагадала, що карантин підтримали «Слуги народу», депутатські групи, «Батьківщина», і разом вони набрали 233 голоси «За».

«Вважаємо блюзнірством в умовах підвищених безпекових загроз, проблем в енергетиці і економіці, йти на чергову двотижневу «роботу в комітетах». Країна не на карантині, школи, лікарні і армія працюють, і не можуть собі дозволити онлайн», – зауважила співголова фракції.

Геращенко також зазначила, що вже кілька годин відповідні служби Верховної Ради фактично блокують реєстрацію постанови фракції « Європейська Солідарність» про зміну календарного плану сесії.

«Аби на Погоджувальній ми не мали можливості зафіксувати її номер», – додала представниця «Європейської Солідарності».

Геращенко вважає, що Верховна Рада дієздатна, щодня в сесійній залі працюють понад 300 депутатів, а монобільшість «померла», там вже немає 226 голосів.

«Цим і тільки цим пояснюються чергові двотижневі канікули: владі треба час, аби кнутом і пряником, кримінальними справами, залякуванням і конвертам загнати «слуг» в стойло. Також ми отримали кілька сигналів від «слуг», що з ними почали вести душещіпатєльні бесіди про формулу Штайнмайєра як спасіння країни. І тут теж потрібна пауза – аби нагнути для потрібних Банковій голосувань», – зауважила співголова фракції.