Заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручили підозру у справі приватного заводу "Радикал"

Сьогодні вранці, 31 січня, заступнику голови Київської держміськадміністрації Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства "Радикал", яке раніше було державним підприємством.

У пресслужбі КМДА повідомили, що правоохоронці прийшли до Пателеєва додому близько 8:00.

У повідомленням пресслужби Київської прокуратури, про підозру повідомлено одному із заступників голови КМДА, а також колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" "за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 237 КК України)".

У прокуратурі стверджують, що "внаслідок злочинних дій одного із заступників голови КМДА, який з 2014 року є головою міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ "Радикал" та особою, на яку в силу службового становища покладено обов’язки у сфері цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також заходів з демеркуризації цієї території".

За даними слідства, загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на вказаній території сягає близько 200 тис. тонн. Унаслідок засмічення небезпечними відходами території заводу та тривалого не проведення будь-яких заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення, спричинено шкоду в розмірі понад 40 млрд гривень.

Крім того, в межах цього ж провадження прокуратура одночасно повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал", на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та провести заходи із демеркуризації його території та майна.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У КМДА наголосили, що завод "Радикал" не є і ніколи не був у муніципальній власності, а шкідливі відходи там накопичилися у результаті недбальства власників.

"Попри те, що міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась реалізація проекту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності", – зазначається у повідомленні на сайті міськадміністрації.

У КМДА вважають, що вручення підозри Пантелєву є лише черговою спробою політичного тиску на міську владу.

"Адже саме державні органи заблокували спроби міста розробити проєкт утилізації відходів заводу та профінансувати його. Так, у 2020 році Антимонопольний комітет України своїм рішенням заборонив Управлінню екології та природних ресурсів КМДА фінансувати заходи на території заводу", – зазначають у пресслужбі КМДА.

Там нагадують, що ВАТ "Радикал", яке раніше було державним підприємством, розпочало роботу понад 60 років тому. Завод виробляв синтетичні матеріали. У 1994 році підприємство було приватизоване. У липні 1996 року приватний власник зупинив роботу заводу із грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства: необхідні регламентні роботи проведені не були і залишки хімічних речовин не були вивезені. У 1998 році щодо тодішнього керівництва підприємства порушено кримінальну справу за фактом шахрайства. Однак у серпні 2000 року постановою Арбітражного суду м. Києва ВАТ "Радикал" визнано банкрутом та розпочато процедуру ліквідації підприємства.

"Як наслідок, підприємство досі не ліквідоване, однак у спадок місту дістались десятки тисяч квадратних метрів території заводу, що уражені хімічними речовинами. Слід зазначити, що власники заводу, посадові особи підприємства, які були відповідальні за демеркуризацію та безпечне виведення об’єкту виробництва з експлуатації, досі не понесли жодної відповідальності. При цьому зазначимо, що контроль за ліквідацією заводу здійснювався з боку держави, оскільки ліквідатора підприємства призначає саме державний орган. Однак винних правоохоронні органи шукають серед представників міської влади", – впевнені у КМДА.

За даними міської влади, на сьогодні обсяг ртутєвмісних відходів, які мають бути вилучені та вивезені з території ВАТ "Радикал", становить близько 200 тис. тонн, з них 10 тис. тонн – сильно насичені ртуттю.

"Міська влада зверталась до органів центральної влади для вирішення питання; було проведено низку нарад на рівні уряду та профільного міністерства. Київська влада передбачила в бюджеті міста Києва кошти на здійснення низки заходів щодо очищення заводу, зокрема на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук та заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал»", – відзвітували у КМДА.

Попри заборону АМКУ місту фінансувати заходи на території заводу, міська влада напрацювала проєкт захоронення небезпечних відходів у 10-кілометровій зоні безумовного відчуження навколо Чорнобильської АЕС. У листопаді 2021 року оголошено тендер щодо розробки проєктної документації стадії реконструкції полігону з переробки відходів "Лелів" із влаштуванням багатофункціонального комплексу з демеркуризації, утилізації, оброблення, знешкодження, видалення та захоронення побутових, промислових та небезпечних відходів у зоні відчуження.

ВАТ "Радикал" розташоване в Дарницькому районі столиці – на вулиці Червоноткацькій, 61, до 1996 року було монополістом в Україні з виробництва деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема: пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутилу, хімічних засобів захисту рослин.

15 липня 1996 року "Радикал" припинив свою роботу, проте з його території не вивезли залишків шкідливих хімічних речовин. Роботи з їх утилізації тривали з 2001 по 2006 рік, але були припинені через відсутність фінансування.

Нагадаємо, що минулого тижня підозру повідомили ще одному заступнику Кличка – Миколі Поворознику. Справа стосується землі біля метро "Сирець", що належала РНБО.