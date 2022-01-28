Зеленський заявив, що готовий до двосторонніх перемовин із Росією, але підтримує і залучення США

Україна готова до будь-яких дипломатичних перемовин із країною-агресором, як двосторонніх, так і з залученням партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції з іноземними журналістами, цитує його пресслужба.

Він підкреслив, що Росія, якщо в неї є до України питання, має зустрічатися і розмовляти, а не стягувати війська.

"Я хочу зустрічатися й не боюся будь-якого формату. Двосторонній формат… Я готовий до будь-якого формату", – заявив глава держави.

Він також зауважив, що підтримує і формат із залученням президента США Джо Байдена.

"Я б хотів – і щоб це міг зробити Президент Байден, щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США – Україна – Росія", – сказав він.

На думку глави держави, цей формат міг би йти паралельно з Нормандським переговорним процесом.

Зеленський також підкреслив, що РФ повинна довести відсутність наміру нового нападу на Україну. Почати діалог можна зі звільнення утримуваних осіб.

"Невже хтось отримує задоволення від того, що люди сидять у тюрмах? У чому сенс? У чому твоя історична перемога? Увійшов в історію тому, що сиділи люди?" – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ "не хоче війни", але не готова поступатися своїми інтересами. Водночас він відзначив, що у відповіді США на російські "гарантії безпеки" є "раціональне зерно", в тому числі стосовно озброєння в Європі.

Востаннє президенти України і Росії зустрічалися на перемовинах в 2019 році, коли в Парижі відбулася зустріч у "нормандському форматі". Україна, Франція і Німеччина наполягають на необхідності відновлення переговорного процесу.

Цього тижня в Парижі пройшла зустріч політичних радників голів держав "нормандської четвірки", наступна зустріч за планом пройде через два тижні в Берліні.