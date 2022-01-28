Лавров заявив, що Росія "не хоче війни"

Але глава МЗС РФ додав, що "наступати" на російські інтереси країна не дозволить.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не хоче війни, але не дасть "грубо наступати на її інтереси".

Про це він заявив у інтервʼю російським радіо, передає РБК.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми не хочемо воєн. Але і наступати грубо на наші інтереси, ігнорувати їх ми також не дозволим", – заявив він.

Очільник МЗС РФ додав, що не вважає перемовини між Росією та США завершиними. Він погоджується, що у відповіді Штатів на російські ультиматуми є "раціональні зерна". Зокрема, мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі та взаємний відвід військових навчань подалі від кордонів.

Нагадаємо, що 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. 10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки. Текст відповіді вирішили не публікувати. В українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України і що українська сторона з нею ознайомилась.

Роосійський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що деталі письмової відповіді Сполучених Штатів Америки на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" скоро стануть відомі широкому загалу. При цьому він зазначив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.