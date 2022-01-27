США не змінили оцінку можливого вторгнення в Україну і закликають своїх громадян виїхати

США все ще вважають за потрібне закликати своїх громадян виїхати з території України через ризик можливого нового вторгнення Росії.

Таку заяву прессекретарки Білого дому Джен Псакі на брифінгу цитує "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що "вторгнення може статися будь-коли, наша оцінка не змінилася".

Раніше посольство США в Україні оголосило, що "ситуація у сфері безпеки в Україні залишається непередбачуваною, враховуючи ризик військових дій з боку Росії, що посилився, і є ризик її раптового подальшого погіршення. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість того, щоб залишити Україну негайно, скориставшись комерційним транспортом, або – наявними в їхньому розпорядженні іншими варіантами".

Нагадаємо, Держдеп США доручив родинам американських дипломатів в України виїхати, а самим працівникам посольства дозволив вирішувати на власний розсуд. Про евакуацію частини дипломатів також оголосили Німеччина, Австралія та Великобританія. Канада порадила своїм громадянам виїхати з України через загрозу військових дій.

Водночас Євросоюз заявив, що не вважає за потрібне евакуйовувати своїх дипломатів.

Українська влада наголошує, що війна в країні триває з 2014 року, і нині ситуація не свідчить про те, що найближчим часом відбудеться нова ескалація.