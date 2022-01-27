У Росії заявили, що НАТО використовує неядерні країни для "відпрацювання застосування проти РФ ядерної зброї"

У МЗС РФ стверджують, що в 5 державах перебуває близько 200 американських ядерних авіабомб B51.

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєнням МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що НАТО залучає неядерних членів блоку до "відпрацювання застосування проти Росії ядерної зброї".

Відповідну заяву він зробив у інтервʼю російському підконтрольному владі агентству ТАСС.

"У пʼяти неядерних країнах НАТО зараз перебуває близько 200 американських ядерних авіабомб B51. Зберігається і інфраструктура, що забезпечує оперативне розгортання цієї зброї, яка здатна досягати російської території і вражати широкий спектр цілей, включно зі стратегічними", – сказав він.

На сайті НАТО зазначається, що ядерна зброя перебуває в основі колективної безпеки Альянсу з моменту його створення. Ядерними державами є три члени – США, Франція та Великобританія, але в деяких інших країнах Європи базується американська ядерна зброя.

Вона зберігається заради ядерного стримування країн-нечленів НАТО.