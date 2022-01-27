«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
​Білий дім оприлюднив деталі економічних санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Ставки на територіальну оборону
Ставки на територіальну оборону
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
ЗСУ посіли 22 місце в рейтингу найкращих армій світу
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
Клубний дебют Андрія Шевченка: провал чи невезіння?
ГоловнаСвіт

Трюдо пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід

Прем'єр зазначив, що отримав негативний тест, але за рекоендацією Департаменту охорони здоров'я необхідно пройти ізоляцію.

Трюдо пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід
Джастін Трюдо
Фото: Трюдо / Facebook

У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, у якої виявили коронавірус.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

За словами Трюдо, результат його експрестесту був негативним. Однак, він все одно перебуватиме на самоізоляції п'ять днів.

"Вчора ввечері я дізнався, що міг заразитися COVID-19. Результат мого експрестесту був негативним. Я дотримуюся правил Департаменту охорони здоров'я Оттави і ізолююся на п'ять днів", - написав він.

Трюдо зазначив, що відчуває себе добре і буде працювати вдома.

"Залишайтеся в безпеці - і, будь ласка, робіть щеплення", - додав прем'єр.

Нагадаємо, влітку минулого року Трюдо пішов на самоізоляцію після самітів G7, НАТО та Канада-ЄС.

У березні 2020 року Джастін і Софі Трюдо самоізолювалися  після того, як у Софі Трюдо з'явилися симптоми грипу. Згодом тест на коронавірус показав позитивний результат. Захворювання протікало з легкими симптомами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також