Трюдо пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на ковід

Прем'єр зазначив, що отримав негативний тест, але за рекоендацією Департаменту охорони здоров'я необхідно пройти ізоляцію.

У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, у якої виявили коронавірус.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

За словами Трюдо, результат його експрестесту був негативним. Однак, він все одно перебуватиме на самоізоляції п'ять днів.

"Вчора ввечері я дізнався, що міг заразитися COVID-19. Результат мого експрестесту був негативним. Я дотримуюся правил Департаменту охорони здоров'я Оттави і ізолююся на п'ять днів", - написав він.

Трюдо зазначив, що відчуває себе добре і буде працювати вдома.

"Залишайтеся в безпеці - і, будь ласка, робіть щеплення", - додав прем'єр.

Нагадаємо, влітку минулого року Трюдо пішов на самоізоляцію після самітів G7, НАТО та Канада-ЄС.

У березні 2020 року Джастін і Софі Трюдо самоізолювалися після того, як у Софі Трюдо з'явилися симптоми грипу. Згодом тест на коронавірус показав позитивний результат. Захворювання протікало з легкими симптомами.