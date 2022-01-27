Діти стали частіше хворіти на ковід. Чи дійсно це так, і що робити батькам?

Діти все ще рідше хворіють на ковід, ніж дорослі, а якщо і хворіють, то переважно безсимптомно або легко. Однак останнім часом, разом зі зростанням кількості хворих , збільшується і кількість дітей, яких госпіталізують з коронавірусом. Так, наприклад, за даними РНБО в лікарнях, що надають допомогу дітям з ковідом, зайнято половина виділених ліжок (станом на 26 січня). До порівняння — у жовтні 2021 року, під час пікової активності Дельти, максимум було зайнято 34% ліжок у дитячих лікарнях.

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

У пʼятницю, 21 січня, до Дитячої лікарні Першого територіального медичного обʼєднання Львова госпіталізували тритижневе немовля з ковідом. Наразі це найменший пацієнт з коронавірусом у дитячій лікарні.

— У дитини була гарячка, млявість, малюк відмовлявся від грудей, — коментує лікарка-педіатр Тетяна Маланчук. — У родині була старша дитина хвора, мама звернулася за допомогою. Дитина потребувала госпіталізації, провела у реанімаційному відділенні дві доби, на ШВЛ не перебувала. У неділю лікарі перевели немовля до діагностично-ізоляційного відділення.

До минулого тижня дітей з коронавірусом у Львові приймав лише Охматдит, де було виділено 120 ліжок. 18 січня у Дитячій лікарні Першого ТМО Львова відкрили резервне відділення на 30 ліжок. У лікарні інформували, що за потреби можуть розгорнути ще додаткових 70 ліжок. Станом на 26 січня у ковідному відділенні перебуває 70 дітей, за останню добу було госпіталізовано 24 дитини.

Наразі у Львівській області госпіталізовано 143 дитини, з яких 121 — має підтерджений діагноз, а решта з підозрою на ковід, за даними РНБО. Це уже втричі більше госпіталізацій серед дітей, ніж було на піку осінньої хвилі. Загалом в Україні, станом на 26 січня, госпіталізовано 1897 дітей, що також уже перевищує осінні показники.

Фото: РНБО

— Симптоми, з якими до нас потрапляють діти, майже нічим не відрізняються від проявів звичайного ГРВІ, — пояснює керівниця Центру педіатрії Дитячої лікарні Першого ТМО Львова Ірина Бережна. — Тобто це підвищена температура тіла, загальна слабкість, набряки верхніх дихальних шляхів, кашель. Як специфічні прояви можуть бути сиплий голос та різкий біль в горлі. Також можуть бути блювота або розріджені випороженння. Перебіг хвороби у дітей від перебігу хвороби не відрізняється також. Єдине, що для дітей не характерний розвиток пневмонії. Так, ми використовуємо кисень у лікувальних цілях, але при цьому діти не кисневозалежні. Наразі також у нас немає жодного пацієнта серед дітей, що перебував би на ШВЛ.

Ірина Бережна зазначає, що Омікрон має свої особливості. По-перше, він більш заразний. Тобто якщо раніше в родині могла хворіти на ковід одна людина, то зараз, з великою ймовірністю, заразяться усі члени сімʼї. По-друге, Омікрон має короткий інкубаційний період, тобто симптоми захворювання можуть проявлятися протягом доби з моменту зараження. Крім цього, на відміну від попередніх варіантів, Омікрон вражає людей будь-яких вікових груп, у тому числі немовлят до року.

Cхожа ситуація з захворюваністю серед дітей у багатьох країнах. Наприклад, у Великобританії зросла кількість немовлят, які потрапляють до лікарень з ковідом. При цьому, якщо у попередніх хвилях серед госпіталізованих дітей було лише 30% немовлят, то з поширенням Омікрону, цей показник зріс до 47%. Британські медики заспокоюють — діти переносять хворобу легше, ніж за попередніх хвиль, і менше потребують кисневої підтримки. Більшість з них мають лихоманку та кашель. Також середня тривалість перебування немовлят з ковідом у лікарнях скоротилася за цієї хвилі з семи днів до двох.

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Медики Тернопільської міської дитячої лікарні надають допомогу дитині, хворій на коронавірус

Британські медики пояснюють збільшення кількості немовлят, хворих на ковід, таким чином. По-перше, ймовірно, молодші діти більше хворіють, оскільки ця вікова група не має поки що доступу до вакцинації (у Великобританії вакцинують дітей з 12 років - авт.). А так як загалом Омікрон заразніший і вражає більше людей, ніж попередній варіант вірусу, відповідно зростає і кількість інфікованих дітей.

По-друге, британські медики припускають, що Омікрон більшою мірою вражає саме верхні дихальні шляхи, а не легені. Оскільки діти мають більш вразливі до інфекцій верхні дихальні шляхи, ніж дорослі, це може сприяти швидшому зараженню, ніж за попередніх хвиль.

Центр контролю та профілактики інфекційних захворювань США також повідомляв про збільшення кількості госпіталізацій серед дітей до чотирьох років, у порівнянні з попередніми хвилями. Експерти припускали, що зростання госпіталізацій серед маленьких дітей може бути повʼязане із загальним зростанням кількості хворих на ковід. Однак зростання спостерігається лише у віковій групі дітей до чотирьох років, які не підлягають вакцинації, оскільки у США дітей вакцинують з пʼяти років (поки що показники імунізації доволі низькі — лише 16% вакцинованих дітей від 5 до 11 років станом на 1 січня 2022 - авт.).

Фото: EPA/UPG

Також, як і британські, американські медики схиляються до припущення, що Омікрон легше вражає верхні дихальні шляхи дітей, оскільки він заразніший, а діти більш вразливі до таких інфекцій. Водночас медики та експерти стверджують, що перебіг хвороби у дітей переважно легкий.

— У більшості випадків ковідна інфекція у дітей може лікуватися амбулаторно, — говорить Ірина Бережна. — Коли є звичайний кашель, стан дитини у загальному не порушений, батьки мають бути на звʼязку з сімейним лікарем і лікувати ковід як звичайну вірусну інфекцію. Але геть легковажити не варто. Звернути увагу слід, наприклад, на ознаки дихальної недостатності. Як це помітити? Дитина може стати блідою, зʼявиться часте дихання, навіть трохи стогнуче, може проявитися синюшність. Це показання для виклику швидкої та госпіталізації. Також показанням може бути вік — чим менша дитинка, тим більш загрозливе протікання ковіду в неї може бути. Діти до місяця обовʼязково госпіталізуються. Так само, незалежно від важкості стану, госпіталізують діти, які мають супутні патології.

Лікарка додає, що у випадку госпіталізації з дітьми до шести років в лікарні можуть перебувати батьки або інші родичі, якщо батьки, скажімо, також захворіли.

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Є також окремі рекомендації UNICEF, які стосуються ковіду та немовлят. Зокрема, експерти радять не переривати грудне вигодовування, навіть у випадку інфікування мами, але уникати чхання чи кашляння на дитину. Якщо ж стан матері погіршується, то годування грудьми можна перервати і відновити після одужання. Більше рекомендацій можна переглянути у брошурі за посиланням.

Що стосується вакцинації, то наразі в Україні можуть вакцинуватися діти з 12 років. Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода батьків або опікунів. У пункті щеплення необхідно з собою мати такі документи: свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років). За даними НСЗУ, з 2,4 мільйонів пацієнтів у віці від 12 до 17 років лише 3,3% повністю вакциновані. Про розширення доступу до вакцинації для молодших дітей поки що не йдеться.

Поки вакцинальна кампанія в Україні націлена першочергово на людей з груп ризику та осіб похилого віку. Адже зараз уже відомо, що невакциновані дорослі, які хворіють Омікроном, мають такі ж симптоми, як і від оригінального вірусу. Але вакцинація дітей молодшого віку може бути корисною також. Наприклад, діти все ще можуть хворіти безсимптомно і передавати вірус своїм старшим родичам, а вакцинація сповільнює передачу вірусу. Також вакцинація буде корисною дітям з супутніми захворюваннями. Наприклад, діти з онкологією все ж переносять ковід з тяжчими симптомами.

Фото: EPA/UPG

Водночас, доки виробники перевіряють безпеку та ефективність вакцин для дітей, а експерти визначають доцільність масової вакцинації неповнолітніх окремо в кожній країні, важливо розуміти, що боротьба з ковідом залежить не лише від вакцинації. Особливо враховуючи те, що діти хворіють переважно легко. Стратегія боротьби з ковідом передбачає, наприклад, покращену вентиляцію та фільтрацію повітря, чисті вбиральні з милом у школах і садочках, якісне харчування, доступ до антисептичних засобів та одноразових масок тощо. Це те, що можна забезпечити дітям, не чекаючи вакцин.