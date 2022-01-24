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За добу в Україні зафікували 12 915 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 1 836 осіб.

За добу в Україні зафікували 12 915 нових випадків ковіду
Фото: Стас Козлюк

За минулу добу, 23 січня, в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1826 дітей та 224 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 836 осіб. 67 пацієнтів померли. Одужали – 2 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 870 370 осіб, одужало – 3 585 338. Від ускладнень захворювання померли  99 282 людини. Всього було здійснено 17 523 330 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 464;
  • Вінницька область – 524;
  • Волинська область – 251;
  • Дніпропетровська область – 349;
  • Донецька область – 84;
  • Житомирська область – 798;
  • Закарпатська область – 304;
  • Запорізька область – 63;
  • Івано-Франківська область – 1765;
  • Київська область – 256;
  • Кіровоградська область – 90;
  • Луганська область – 19;
  • Львівська область – 2036;
  • Миколаївська область – 209;
  • Одеська область – 670;
  • Полтавська область – 164;
  • Рівненська область – 394;
  • Сумська область – 856;
  • Тернопільська область – 661;
  • Харківська область – 1019;
  • Херсонська область – 142;
  • Хмельницька область – 536;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 837;
  • Чернігівська область – 267.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 22 541 людину було вакциновано. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу – 8 835, додаткову – отримали 87, бустерну – 5 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

Нагадаємо, в п'ятницю в Україні підтвердили понад 22 тисячі нових випадків коронавірусу.

З понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область переходить на "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Станом на 22 січня в “помаранчевій” зоні адаптивного карантину перебувало 10 областей.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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