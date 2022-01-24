За добу в Україні зафікували 12 915 нових випадків ковіду

За минулу добу, 23 січня, в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1826 дітей та 224 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 836 осіб. 67 пацієнтів померли. Одужали – 2 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 870 370 осіб, одужало – 3 585 338. Від ускладнень захворювання померли 99 282 людини. Всього було здійснено 17 523 330 ПЛР-тестувань.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 464;
- Вінницька область – 524;
- Волинська область – 251;
- Дніпропетровська область – 349;
- Донецька область – 84;
- Житомирська область – 798;
- Закарпатська область – 304;
- Запорізька область – 63;
- Івано-Франківська область – 1765;
- Київська область – 256;
- Кіровоградська область – 90;
- Луганська область – 19;
- Львівська область – 2036;
- Миколаївська область – 209;
- Одеська область – 670;
- Полтавська область – 164;
- Рівненська область – 394;
- Сумська область – 856;
- Тернопільська область – 661;
- Харківська область – 1019;
- Херсонська область – 142;
- Хмельницька область – 536;
- Черкаська область – 157;
- Чернівецька область – 837;
- Чернігівська область – 267.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за минулу добу 22 541 людину було вакциновано. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу – 8 835, додаткову – отримали 87, бустерну – 5 339.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.
Нагадаємо, в п'ятницю в Україні підтвердили понад 22 тисячі нових випадків коронавірусу.
З понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область переходить на "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Станом на 22 січня в “помаранчевій” зоні адаптивного карантину перебувало 10 областей.