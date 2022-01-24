За добу в Україні зафікували 12 915 нових випадків ковіду

За минулу добу, 23 січня, в Україні зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1826 дітей та 224 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 836 осіб. 67 пацієнтів померли. Одужали – 2 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 870 370 осіб, одужало – 3 585 338. Від ускладнень захворювання померли 99 282 людини. Всього було здійснено 17 523 330 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 464;

Вінницька область – 524;

Волинська область – 251;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 84;

Житомирська область – 798;

Закарпатська область – 304;

Запорізька область – 63;

Івано-Франківська область – 1765;

Київська область – 256;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 19;

Львівська область – 2036;

Миколаївська область – 209;

Одеська область – 670;

Полтавська область – 164;

Рівненська область – 394;

Сумська область – 856;

Тернопільська область – 661;

Харківська область – 1019;

Херсонська область – 142;

Хмельницька область – 536;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 837;

Чернігівська область – 267.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 22 541 людину було вакциновано. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу – 8 835, додаткову – отримали 87, бустерну – 5 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

Нагадаємо, в п'ятницю в Україні підтвердили понад 22 тисячі нових випадків коронавірусу.

З понеділка, 24 січня, Івано-Франківська область переходить на "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Станом на 22 січня в “помаранчевій” зоні адаптивного карантину перебувало 10 областей.