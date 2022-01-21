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Пік поточної хвилі ковіду може припасти на середину лютого, - Ляшко

Міністр пов'язує нову хвилю з поширенням штаму "омікрон".

Пік поточної хвилі ковіду може припасти на середину лютого, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Пік поточної хвилі захворюваності на COVID-19 в Україні може припасти на середину лютого, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розраховуємо, що пік може бути в середині лютого", - наводить слова міністра "Інтерфакс-Україна”.

Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю викликана поширенням штаму "омікрон".

Міністр прогнозує, що найближчим часом до "червоної" зони можуть увійти Рівненська та Чернівецька область. Передумови для входження до "червоної" зони також є у Львівській області.

Нагадаємо, Івано-Франківська область з 24 січня переходить на "червоний" рівень епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Головний санлікар області Руслан Савчук пов'язав різкий спалах ковіду на Івано-Франківщині зі встановленням рекорду України з виконання колядки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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