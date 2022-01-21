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З понеділка Івано-Франківська область переходить у "червону" зону, – Чернишов

За останню добу там виявлено майже 2,5 тисячі нових випадків ковіду.

З понеділка Івано-Франківська область переходить у "червону" зону, – Чернишов
Фото: kharkivoda.gov.ua

Івано-Франківська область з 24 січня переходить на "червоний" рівень епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Після новорічних свят ситуація з поширенням захворюваності на COVID-19 погіршилася. Зокрема, в Івано-Франківській області за останню добу виявлено майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусної хвороби. Тож прийнято рішення про встановлення в регіоні «червоного» рівня епіднебезпеки. Необхідно посилювати протиепідемічні заходи та нарощувати темпи вакцинації", – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Він також звернувся до громадян, які зробили останню дозу вакцини від коронавірусу більше пів року тому.

"Наразі є всі можливості, аби зробити бустерну дозу щеплення. Тож не зволікайте та захистіть себе та свої рідних", – сказав Чернишов.

Наразі записатися на бустерне щеплення можна в будь-який пункт чи центр вакцинації громади. Адреси та контакти - на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, 19 січня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Івано-Франківська область наблизилася до “червоної” зони адаптивного карантину через поширення коронавірусу. Станом на 19 січня 5 областей перебувають у “помаранчевій” зоні: Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська та Чернівецька. Всі інші області та Київ – “’жовті”.

Головний санлікар області Руслан Савчук пов'язав різкий спалах ковіду на Івано-Франківщині зі встановленням рекорду України з виконання колядки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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