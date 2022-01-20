Західні області є епіцентром спалаху ковіду в Україні, – МОЗ

Зростання захворюваності на ковід до 18,4 тис. нових випадків за минулу добу свідчить про початок нового спалаху.

Його епіцентром є західні області, повідомив на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

"Найбільш ускладнена епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській", – зазначив він.

Наприкінці грудня 30 000 нових випадків фіксували за тиждень, тепер – усього за два дні.

"Міністерство охорони здоровʼя вже направило подання про розгляд на Державній комісії ТЕБ та НС червоного рівня епідемічної небезпеки. Івано-Франківська область вже перевищує три індикаторні показники, визначені в постанові про адаптивний карантин. Два з яких свідчать про зростання навантаження на медичну систему: рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій", – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що на червному рівні громадські заклади працюють тільки для повністю щеплених людей або тих, хто має ПЛР-тест, не давніший за 72 години.

Міністр охорони здоровʼя закликав не ставитися легковажно до карантинних заходів, адже цього разу хвиля захворюваності буде відрізнятись від попередніх через штам омікрон.

Чим відрізняється омікрон від інших штамів

значно коротший інкубаційний період – за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів

передається в 7 разів швидше в порівнянні зі штамом дельта

людина, яка захворіла на штам омікрон, може бути заразною вже у першу добу після інфікування

значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для дельти), але автори проведених досліджень зазначають, що біль у горлі не можна вважати специфічним саме для симптому омікрону

у порівнянні з попередніми штамами, омікроном стали частіше хворіти діти

Ляшко додав, що нині зайнятість ліжок з киснем по Україні – 24%. Тобто 3 з 4 ліжок з киснем є вільними і готові приймати пацієнтів. Найбільша завантаженість ліжок з киснем – в Івано-Франківській обл – 45%.

Нагадаємо, на минулому тижні в НАН України повідомили про початок нової хвилі коронавірусу в країні. Науковці нагадали, що вакцини добре захищають від госпіталізації. Повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях.

Міністерство охорони здоров'я прогнозувало, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.

На тлі поширення штаму омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації. Для цього будуть використовувати мРНК-вакцини Moderna і Pfizer.

Бустерна доза – це додаткове щеплення, яке робиться щонайменше через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Як отримати бустерне щеплення

Оптимально бустерне щеплення можна зробити у строк від 6 до 9 місяців після перших двох доз. Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам, тобто Pfizer і Moderna. Ці препарати колотимуть незалежно від того, чим щепилися людина. Для тих, хто щепився інактивованим препаратом Coronavac, рекомендують третю дозу зробити "файзером".

Схема поєднання:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря і на порталі Healthy, також пункти вакцинації відкриті в багатьох торгових центрах і аптеках.