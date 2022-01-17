​Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19

Майже 100 тисяч українців отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що загалом зростають темпи вакцинації у порівнянні зі святковим тижнем. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня було щеплено 552 тис. громадян, а від початку кампанії з вакцинації зроблено 29,37 млн щеплень. Вакцинацією охоплено 15 млн українців, з яких 14,28 млн отримали дві дози.

Президент Зеленський наголосив на важливості проведення чіткої роз’яснювальної роботи серед громадян щодо необхідності вакцинації бустерною дозою. Так, на сьогодні майже 100 тис. українців зробили третє щеплення.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко також повідомив, що в сільській місцевості почали працювати мобільні бригади з вакцинації, облаштовано модульний центр вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська" на лінії розмежування. Президент також зауважив, що такий центр потрібно облаштувати й на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області.

Водночас, за інформацією Кабміну, минулого тижня спостерігалося стрімке збільшення кількості нових хворих на COVID-19 – тижнева кількість виявлених випадків зросла майже вдвічі: 55 тис. минулого тижня проти 28 тис. позаминулого. Кількість активних хворих збільшилася до 105 тис. (з 93 тис. осіб тижнем раніше). Госпіталізовано майже 11 тис. громадян.

Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України – у "жовтій" зоні.

Нагадаємо, третя і бустерна дози – це різні поняття. Третя – це додаткова вакцинація для груп ризику, щоб збільшити їхній захист. Бустер (ревакцинація) робиться через 6 місяці після первинного курсу. Докладно про це читайте в інтервʼю LB.ua з імунологом Федором Лапієм.

МОЗ вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. Голова МОЗ Віктор Ляшко пояснив, що третє щеплення необхідне у зв'язку зі стрімким поширенням більш заразного омікрон-варіанту коронавірусу. Воно дозволить посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму.

У грудні МОЗ запровадило додаткове щеплення від COVID-19 для груп ризику зі зниженим імунітетом, а на початку січня - бустерне щеплення для осіб старше 60 років.