В Україні підтвердили 6 379 нових випадків ковіду

За суботу, 15 січня в Україні було зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 88.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 957 осіб, одужало – 2 359.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 89;

Дніпропетровська область – 174;

Донецька область – 142;

Житомирська область – 240;

Закарпатська область – 166;

Запорізька область – 10;

Івано-Франківська область – 914;

Київська область – 198;

Кіровоградська область – 88;

Луганська область – 21;

Львівська область – 625;

Миколаївська область – 112;

Одеська область – 195;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 160;

Сумська область – 455;

Тернопільська область – 397;

Харківська область – 612;

Херсонська область – 71;

Хмельницька область – 312;

Черкаська область – 117;

Чернівецька область – 387;

Чернігівська область – 119.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 754 458 осіб, одужало – 3 553 642, летальних випадків – 98 283 і проведено 17 168 201 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусу, померло 127 осіб.