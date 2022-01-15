За добу в Україні підтвердили понад 10 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусу, померло 127 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

За минулу добу госпіталізовано 1 682 особи, одужало – 6 172.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1178;

Вінницька область – 414;

Волинська область – 126;

Дніпропетровська область – 338;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 324;

Закарпатська область – 215;

Запорізька область – 173;

Івано-Франківська область – 1167;

Київська область – 431;

Кіровоградська область – 80;

Луганська область – 89;

Львівська область – 1178;

Миколаївська область – 173;

Одеська область – 471;

Полтавська область – 343;

Рівненська область – 347;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 453;

Харківська область – 761;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 402;

Черкаська область – 218;

Чернівецька область – 446;

Чернігівська область – 249.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 748 079 осіб, одужало – 3 551 283, зафіксовано 98 195 летальних випадків і проведено 17 147 892 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 13 січня в Україні було зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 140 людей.

МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.

На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації.