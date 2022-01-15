За добу в Україні підтвердили понад 10 тисяч випадків ковіду

За п’ятницю, 14 січня в Україні зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусу, померло 127 осіб.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
За минулу добу госпіталізовано 1 682 особи, одужало – 6 172.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1178;
Вінницька область – 414;
Волинська область – 126;
Дніпропетровська область – 338;
Донецька область – 288;
Житомирська область – 324;
Закарпатська область – 215;
Запорізька область – 173;
Івано-Франківська область – 1167;
Київська область – 431;
Кіровоградська область – 80;
Луганська область – 89;
Львівська область – 1178;
Миколаївська область – 173;
Одеська область – 471;
Полтавська область – 343;
Рівненська область – 347;
Сумська область – 562;
Тернопільська область – 453;
Харківська область – 761;
Херсонська область – 143;
Хмельницька область – 402;
Черкаська область – 218;
Чернівецька область – 446;
Чернігівська область – 249.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 748 079 осіб, одужало – 3 551 283, зафіксовано 98 195 летальних випадків і проведено 17 147 892 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, 13 січня в Україні було зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померло 140 людей.
МОЗ прогнозує, що нова хвиля COVID-19 почнеться в кінці січня і буде тривати до квітня. Пік припаде на лютий.
На тлі поширення штам омікрон в Україні дозволили робити бустерну дозу щеплення тим, хто пройшов повний курс вакцинації.