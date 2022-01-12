У Німеччині зафіксували рекордну захворюваність на ковід за весь час пандемії

У Німеччині за минулу добу зареєстрували 80 430 нових випадків коронавірусу. Це рекордний показник за весь час пандемії, пише Reuters.

Попередній рекорд було встановлено 26 листопада, коли виявили 76 000 захворілих.

Загальна кількість виявлених у Німеччині випадків – 7 661 811 при населенні в 83,2 млн. Смертність – 114 735, з них 384 за минулу добу.

Семиденний рівень захворюваності, який є ключовим критерієм для визначення політики щодо ковіду, зростав із початку року, коли став поширюватися штам омікрон. Середня тижнева захворюваність нині складає 407, 5 випадків на 100 000 осіб проти 387,9 днем раніше.

Близько 75% громадян країни вакциновані хоча б однією дозою. Серед громадян проводять щеплення бустерними дозами – отримати додаткову дозу рекомендують вже через три місяці після основного курсу (в Україні, до прикладу, через шість).

Під час поширення омікрону рекордна захворюваність була зафіксована і в США – там за 3 січня виявили більше мільона нових захворілих. Рекордну кількість частково пояснюють затримкою із передачею статистики в святкові дні.