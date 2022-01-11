ВООЗ назвала "дельтакрон" лабораторною помилкою

"Це слово означає комбінацію вірусів чи їх варіантів, а цього не відбувається".

Фото: EPA/UPG

Голова експертної групи з протидії COVID-19 при ООН Марія ван Керкхове заявила, що нібито виявлений на Кіпрі варіант дельтакрон не може бути комбінацією двох штамів - дельта і омікрон. Вона попросила не вживати цю назву.

"Ці слова означають комбінацію вірусів чи їх варіантів, а цього не відбувається. Дельтакрон, ймовірно, є забрудненням під час секвенування", - написала вона у твіттері.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏



These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022

Крім того, ван Керкхове наполягає на некоректності використання поняття "флурона", як означає одночасне захворювання на грип та COVID-19. При цьому ВООЗ підтверджує, що людина може одночасно заразитися двома вірусами.

Нагадаємо, що на початку 2022 року кіпрський учений Леонідос Кострикіс заявив про відкриття нового штаму коронавірусу, який нібито є поєднанням штамів омікрон і дельта. Він запропонував називати цей гібридний варіант "дельтакроном".