У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

ВООЗ назвала "дельтакрон" лабораторною помилкою

"Це слово означає комбінацію вірусів чи їх варіантів, а цього не відбувається".

Фото: EPA/UPG

Голова експертної групи з протидії COVID-19 при ООН Марія ван Керкхове заявила, що нібито виявлений на Кіпрі варіант дельтакрон не може бути комбінацією двох штамів - дельта і омікрон. Вона попросила не вживати цю назву.

"Ці слова означають комбінацію вірусів чи їх варіантів, а цього не відбувається. Дельтакрон, ймовірно, є забрудненням під час секвенування", - написала вона у твіттері.

Крім того, ван Керкхове наполягає на некоректності використання поняття "флурона", як означає одночасне захворювання на грип та COVID-19. При цьому ВООЗ підтверджує, що людина може одночасно заразитися двома вірусами.

Нагадаємо, що на початку 2022 року кіпрський учений Леонідос Кострикіс заявив про відкриття нового штаму коронавірусу, який нібито є поєднанням штамів омікрон і дельта. Він запропонував називати цей гібридний варіант "дельтакроном".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також