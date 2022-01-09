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Херсонщина перейшла у “помаранчеву зону”

Область перевищила динаміку рівня госпіталізацій.

Херсонська область перейшла до “помаранчевої” зони адаптивного карантину через поширення коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я станом на неділю, 9 січня.

Всі інші області та Київ далі перебувають у “жовтій” зоні.

Херсонщина перевищила динаміку рівня госпіталізацій – 78,6% при показнику 50%. Водночас рівень захворюваності становить 65 (показник – 75 на 100 тис. осіб), а рівень госпіталізацій – 26,9 (показник – 60 на 100 тис. населення).

Загалом рівень захворюваності по країні становить 151 на 100 тисяч населення. Найбільше хворих у Києві – індикатор у столиці становить 357.

Рівень госпіталізацій через коронавірус у країні станом на 9 січня становить 26,2.

Завантаженість ліжок з киснем – 21,5% при визначеному показнику 65%.

Нагадаємо, з 6 грудня 2021 року в Україні діють нові правила у "жовтому" рівні епіднебезпеки. Відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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