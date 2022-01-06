В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
В Казахстані – нові сутички мітингарів і поліції. Хроніка
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Президент Казахстану звернувся до держав-членів ОДКБ по допомогу
Кутя. Страва єднання
Кутя. Страва єднання
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
У центрі Алмати війська провели "зачистку", поліція повідомила про десятки загиблих
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
"АрселорМіттал Кривий Ріг" заблокували рахунки
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
ОДКБ відправляє війська у Казахстан
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Уряд Казахстану пішов у відставку на тлі протестів
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Галущенко: Україна через Росію не може завезти 660 тис. тонн вугілля з Казахстану
Казахстан: новий Жанаозен
Казахстан: новий Жанаозен
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Число виявлених за добу випадків ковіду в Україні перевищило 6,6 тисяч

Одужали понад 9 тис. осіб, до лікарень потрапили 2 028 людей.

Число виявлених за добу випадків ковіду в Україні перевищило 6,6 тисяч
Фото: Стас Козлюк

У середу, 5 січня, в Україні підтвердили 6 632 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 240 дітей та 182 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 2 028 осіб, подолала хворобу 9 121 особа, 187 пацієнтів з коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1173;
  • Вінницька область – 255;
  • Волинська область – 73;
  • Дніпропетровська область – 216;
  • Донецька область – 298;
  • Житомирська область – 201;
  • Закарпатська область – 281;
  • Запорізька область – 172;
  • Івано-Франківська область – 290;
  • Київська область – 250;
  • Кіровоградська область – 52;
  • Луганська область – 100;
  • Львівська область – 400;
  • Миколаївська область – 122;
  • Одеська область – 379;
  • Полтавська область – 305;
  • Рівненська область – 235;
  • Сумська область – 227;
  • Тернопільська область – 173;
  • Харківська область – 397;
  • Херсонська область – 127;
  • Хмельницька область – 390;
  • Черкаська область – 252;
  • Чернівецька область – 162;
  • Чернігівська область – 102.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 689 291 особа, одужали від коронавірусу 3 500 914 людей, від ускладнень ковіду померли 96 896 українців.

За даними МОЗ, за добу 5 січня вакциновано проти COVID-19104 844 людини. Першу дозу отримали 29 997 осіб, другу – 70 164 людини. Додатковою дозою щеплено 643 осіб, бустерну дозу отримали 4 040 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них першу дозу отримали 14 78 319 осіб, дві дози – 13 905 862 людини. Додатковою дозою щеплено вже 5 399 людей, 11 596 українців отримали бустерну дозу протиковідної вакцини.

Загалом в Україні проведено 28 701 176 щеплень.

Добою раніше в Україні зафіксували 4 571 новий випадок ковіду, госпіталізували 1 366 осіб, 273 пацієнти померли. Одужало від коронавірусу 8 439 українців.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також