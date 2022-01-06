Число виявлених за добу випадків ковіду в Україні перевищило 6,6 тисяч

У середу, 5 січня, в Україні підтвердили 6 632 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 240 дітей та 182 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 2 028 осіб, подолала хворобу 9 121 особа, 187 пацієнтів з коронавірусом померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1173;

Вінницька область – 255;

Волинська область – 73;

Дніпропетровська область – 216;

Донецька область – 298;

Житомирська область – 201;

Закарпатська область – 281;

Запорізька область – 172;

Івано-Франківська область – 290;

Київська область – 250;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 100;

Львівська область – 400;

Миколаївська область – 122;

Одеська область – 379;

Полтавська область – 305;

Рівненська область – 235;

Сумська область – 227;

Тернопільська область – 173;

Харківська область – 397;

Херсонська область – 127;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 252;

Чернівецька область – 162;

Чернігівська область – 102.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 689 291 особа, одужали від коронавірусу 3 500 914 людей, від ускладнень ковіду померли 96 896 українців.

За даними МОЗ, за добу 5 січня вакциновано проти COVID-19104 844 людини. Першу дозу отримали 29 997 осіб, другу – 70 164 людини. Додатковою дозою щеплено 643 осіб, бустерну дозу отримали 4 040 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них першу дозу отримали 14 78 319 осіб, дві дози – 13 905 862 людини. Додатковою дозою щеплено вже 5 399 людей, 11 596 українців отримали бустерну дозу протиковідної вакцини.

Загалом в Україні проведено 28 701 176 щеплень.

Добою раніше в Україні зафіксували 4 571 новий випадок ковіду, госпіталізували 1 366 осіб, 273 пацієнти померли. Одужало від коронавірусу 8 439 українців.