Число виявлених за добу випадків ковіду в Україні перевищило 6,6 тисяч

У середу, 5 січня, в Україні підтвердили 6 632 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 240 дітей та 182 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 2 028 осіб, подолала хворобу 9 121 особа, 187 пацієнтів з коронавірусом померли.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1173;
- Вінницька область – 255;
- Волинська область – 73;
- Дніпропетровська область – 216;
- Донецька область – 298;
- Житомирська область – 201;
- Закарпатська область – 281;
- Запорізька область – 172;
- Івано-Франківська область – 290;
- Київська область – 250;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 100;
- Львівська область – 400;
- Миколаївська область – 122;
- Одеська область – 379;
- Полтавська область – 305;
- Рівненська область – 235;
- Сумська область – 227;
- Тернопільська область – 173;
- Харківська область – 397;
- Херсонська область – 127;
- Хмельницька область – 390;
- Черкаська область – 252;
- Чернівецька область – 162;
- Чернігівська область – 102.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіла 3 689 291 особа, одужали від коронавірусу 3 500 914 людей, від ускладнень ковіду померли 96 896 українців.
За даними МОЗ, за добу 5 січня вакциновано проти COVID-19104 844 людини. Першу дозу отримали 29 997 осіб, другу – 70 164 людини. Додатковою дозою щеплено 643 осіб, бустерну дозу отримали 4 040 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них першу дозу отримали 14 78 319 осіб, дві дози – 13 905 862 людини. Додатковою дозою щеплено вже 5 399 людей, 11 596 українців отримали бустерну дозу протиковідної вакцини.
Загалом в Україні проведено 28 701 176 щеплень.
Добою раніше в Україні зафіксували 4 571 новий випадок ковіду, госпіталізували 1 366 осіб, 273 пацієнти померли. Одужало від коронавірусу 8 439 українців.