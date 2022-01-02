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Кількість хворих на коронавірус буде зростати з другої половини січня, – Кузін

Сплеск спричинить "омікрон".

Кількість хворих на коронавірус буде зростати з другої половини січня, – Кузін
Фото: uacrisis.org

Рівень захворюваності на коронавірус в Україні буде зростати з другої половини січня.

Про це головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в ефірі “Українського радіо”.

"З другої половини лютого ми будемо очікувати погіршення епідемічної ситуації і таке погіршення досягне свого піку у середині лютого", – сказав Кузін.

Він зазначив, що це буде викликано новим штамом ковіду “Омікрон”. 

Зараз 99% вірусу коронавірусу, який циркулює у всіх областях України, – це "дельта".

Щодо "омікрону", то, за словами Кузіна, станом на 30 грудня в Україні виявили лише шість лабораторно підтверджених випадків штаму. На нього захворіли у Києві, Львів та Дніпрі через робочі та туристичні поїздки закордон – у Німеччину, Польщу та ОАЕ.

Також захворіли особи, що перебували у домашньому контакті з пацієнтами, у яких "омікрон" підтвердили.

Нагадаємо, за суботу, 1 січня в Україні було зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусу, летальних випадків – 98. Також за минулу добу одужало 2 259 осіб, госпіталізацій не було.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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