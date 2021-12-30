Після пожежі в Косівській лікарні МОЗ ініціювало навчання щодо роботи з киснем у медзакладах

Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій ініціює навчання та консультаційну підтримку закладам охорони здоров’я щодо роботи з киснем.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда під час поїздки до Центральної районної лікарні міста Косів на Івано-Франківщині, де нещодавно сталася пожежа у палаті з хворими на COVID-19.

"Трагедія на Івано-Франківщині стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми мусимо бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю усіх медичних працівників долучатися до заходів, які буде проводити МОЗ та ДСНС, і постійно пам’ятати про правила протипожежної безпеки. Ми не можемо наражати на небезпеку людей, які приходять до нас за допомогою та лікуванням”, – цитує Комаріду пресслужба МОЗ.

Зазначається, що нині лікарня м. Косів працює у звичному режимі, окрім реанімаційного відділення, що постраждало внаслідок пожежі. Всіх, хто потребує медичної допомоги у Косові, також приймають медзаклади Коломиї та Верховини.

28 грудня в реанімаційній палаті Косівської ЦРЛ виникла пожежа. У вогні загинули троє людей, ще одна людина померла від коронавірусної хвороби. Трьох постраждалих медпрацівників госпіталізували до Івано-Франківської ОКБ. 30 грудня стало відомо, що одна із постраждалих, у якої було 90% опіків, померла.

МВС оприлюднило попередні дані розслідування. Встановлено, що вогонь у реанімаційні палаті спалахнув унаслідок одночасного використання відкритого вогню і кисневих концентраторів.

29 грудня голова МВС повідомив, що райлікарні по всій Україні перевірять на дотримання пожежної безпеки, щоб надалі не допустити подібних трагедій.