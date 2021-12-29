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В Україні виявили циркуляцію грипу типів A (H3N2) та В

ЦГЗ констатує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання.

В Україні виявили циркуляцію грипу типів A (H3N2) та В
Фото: Макс Требухов

В Україні нині виявлено циркуляцію грипів А (H3N2) та B. Центр громадського здоровʼя фіксує зростання захворюваності на грипоподібні захворювання.

Наразі на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн людей, 38,3% з яких – діти віком до 17 років, повідомив у Facebook міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Він закликав українців щепитися від грипу. З початку епідсезону вакцинацію вже пройшли понад 113 000 людей.

"Цього року Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцин для профілактики грипу серед медичних працівників. Вакцини зайшли завдяки участі в механізмі PIVI. Це вакцини корейського виробництва. Також, коштом держбюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів, які використовуються для вакцинації від грипу осіб із груп ризику, зокрема військових, педагогів, медпрацівників та людей віком від 60 років", – додав він.

Люди не з груп ризику можуть щепитися самостійно. У листопаді в Україні пройшов пʼятиденний пілотний проєкт вакцинації від грипу в аптеках.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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