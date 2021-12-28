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МОЗ назвало симптоми при ковіді, за яких варто викликати "швидку"

Рішення про госпіталізацію прийме лікар після обстеження.

МОЗ назвало симптоми при ковіді, за яких варто викликати "швидку"
Фото: Пресслужба КМДА

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік симптомів при коронавірусній недузі, за яких ймовірна госпіталізація.

"Щоб розуміти, коли необхідно викликати «швидку», ознайомтеся з переліком симптомів. Вони сигналізують про те, що вам чи вашим рідним може знадобитися госпіталізація при COVID-19. Проте зауважте, що лікар прийме рішення про необхідність госпіталізації вже після обстеження", – сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, показами для госпіталізації та приводом для виклику екстреної медичної допомоги можуть бути важкість дихання під час коронавірусу, порушення свідомості, біль у грудній клітці й сатурація нижче 92%.

У МОЗ порадили не відкладати турботу про здоров’я на "після свят".

"Консультуйтесь із сімейним лікарем та дотримуйтесь рекомендацій щодо лікування!" – зазначили у відомстві.

Раніше сьогодні перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в Києві уже зафіксували не один випадок нового омікрон-варіанту коронавірусу. Цей штам поширюється швидше, ніж дельта, та інфікує більше людей.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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