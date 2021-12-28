За добу в Україні зафіксували 2 248 нових випадків ковіду, 4 789 осіб одужали

За минулу добу в Україні зафіксували 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 137 дітей та 19 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу – 944 особи. 134 пацієнти померли. Одужали 4 789 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 649 236 осіб, одужало – 3 437 528. Від ускладнень захворювання померли 95 105 громадян.

Всього було здійснено 16 691 695 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 475;

Вінницька область – 43;

Волинська область – 84;

Дніпропетровська область – 102;

Донецька область – 149;

Житомирська область – 66;

Закарпатська область – 55;

Запорізька область – 82;

Івано-Франківська область – 46;

Київська область – 126;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 23;

Львівська область – 91;

Миколаївська область – 18;

Одеська область – 189;

Полтавська область – 74;

Рівненська область – 30;

Сумська область – 56;

Тернопільська область – 43;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 16;

Хмельницька область – 17;

Черкаська область – 153;

Чернівецька область – 60;

Чернігівська область – 16.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 46 024 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231, додаткову дозу – 98 людей, ревакцинальну дозу – 197.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей. Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Нагадаємо, станом на суботу, 25 грудня, у "червоній" зоні адаптивного карантину залишилися лише дві області – Волинська та Запорізька. "Помаранчевим" не є жодний регіон. У “"жовтій" зоні перебувають Київ і Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.