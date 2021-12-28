За добу в Україні зафіксували 2 248 нових випадків ковіду, 4 789 осіб одужали

За минулу добу в Україні зафіксували 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 137 дітей та 19 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу – 944 особи. 134 пацієнти померли. Одужали 4 789 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 649 236 осіб, одужало – 3 437 528. Від ускладнень захворювання померли 95 105 громадян.
Всього було здійснено 16 691 695 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 475;
- Вінницька область – 43;
- Волинська область – 84;
- Дніпропетровська область – 102;
- Донецька область – 149;
- Житомирська область – 66;
- Закарпатська область – 55;
- Запорізька область – 82;
- Івано-Франківська область – 46;
- Київська область – 126;
- Кіровоградська область – 54;
- Луганська область – 23;
- Львівська область – 91;
- Миколаївська область – 18;
- Одеська область – 189;
- Полтавська область – 74;
- Рівненська область – 30;
- Сумська область – 56;
- Тернопільська область – 43;
- Харківська область – 180;
- Херсонська область – 16;
- Хмельницька область – 17;
- Черкаська область – 153;
- Чернівецька область – 60;
- Чернігівська область – 16.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу 46 024 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231, додаткову дозу – 98 людей, ревакцинальну дозу – 197.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей. Загалом проведено 28 055 523 щеплення.
Нагадаємо, станом на суботу, 25 грудня, у "червоній" зоні адаптивного карантину залишилися лише дві області – Волинська та Запорізька. "Помаранчевим" не є жодний регіон. У “"жовтій" зоні перебувають Київ і Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.