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За добу в Україні зафіксували 2 248 нових випадків ковіду, 4 789 осіб одужали

134 пацієнти померли.

За добу в Україні зафіксували 2 248 нових випадків ковіду, 4 789 осіб одужали
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 137 дітей та 19 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу – 944 особи. 134 пацієнти померли. Одужали 4 789 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 649 236 осіб, одужало – 3 437 528. Від ускладнень захворювання померли 95 105 громадян.

Всього було здійснено 16 691 695 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 475;
  • Вінницька область – 43;
  • Волинська область – 84;
  • Дніпропетровська область – 102;
  • Донецька область – 149;
  • Житомирська область – 66;
  • Закарпатська область – 55;
  • Запорізька область – 82;
  • Івано-Франківська область – 46;
  • Київська область – 126;
  • Кіровоградська область – 54;
  • Луганська область – 23;
  • Львівська область – 91;
  • Миколаївська область – 18;
  • Одеська область – 189;
  • Полтавська область – 74;
  • Рівненська область – 30;
  • Сумська область – 56;
  • Тернопільська область – 43;
  • Харківська область – 180;
  • Херсонська область – 16;
  • Хмельницька область – 17;
  • Черкаська область – 153;
  • Чернівецька область – 60;
  • Чернігівська область – 16.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 46 024 людини було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231, додаткову дозу – 98 людей, ревакцинальну дозу – 197.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей. Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Нагадаємо, станом на суботу, 25 грудня, у "червоній" зоні адаптивного карантину залишилися лише дві області – Волинська та Запорізька. "Помаранчевим" не є жодний регіон. У “"жовтій" зоні перебувають Київ і Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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