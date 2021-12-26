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За добу повний курс вакцинації пройшло ще понад 18 тисяч українців

Загалом дві дози отримали 13 393 627 людей.

За добу повний курс вакцинації пройшло ще понад 18 тисяч українців
В Черкаській області почали вакцинувати освітян з 15 квітня 2021.
Фото: ck-oda.gov.ua

За суботу, 25 грудня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 28 258 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Першу дозу отримало 9 190 людей, другу дозу – 18 716 осіб.

Додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 українців. 

Від початку вакцинальної кампанії щеплена 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759, другу – 13 393 627 осіб.

Додаткову дозу отримали 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. 

Загалом проведено 27 980 023 щеплення.

Нагадаємо, в Україні запроваджують третю, ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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