На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На ковід в Україні за добу захворіли 7,3 тис. осіб, 16,5 тис. – одужали

Вакциновано майже 117,5 тис. українців, із них додаткову дозу отримала 271 людина.

На ковід в Україні за добу захворіли 7,3 тис. осіб, 16,5 тис. – одужали
Фото: EPA/UPG

У середу, 22 грудня, в Україні підтвердили 7 312 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 585 дітей та 182 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 1 691 особу, подолала хворобу 16 521 людина, 275 пацієнтів з коронавірусом померли.

Розподіл добової захворюваності по регіонах:

  • м. Київ – 1211;
  • Вінницька область – 201;
  • Волинська область – 221;
  • Дніпропетровська область – 231;
  • Донецька область – 531;
  • Житомирська область – 243;
  • Закарпатська область – 279;
  • Запорізька область – 303;
  • Івано-Франківська область – 298;
  • Київська область – 355;
  • Кіровоградська область – 73;
  • Луганська область – 59;
  • Львівська область – 417;
  • Миколаївська область – 198;
  • Одеська область – 174;
  • Полтавська область – 495;
  • Рівненська область – 208;
  • Сумська область – 228;
  • Тернопільська область – 246;
  • Харківська область – 259;
  • Херсонська область – 77;
  • Хмельницька область – 387;
  • Черкаська область – 223;
  • Чернівецька область – 117;
  • Чернігівська область – 278.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 630 391 особа, одужали від коронавірусу 3 393 420 людей, від ускладнень ковіду померли 94 184 українці.

МОЗ повідомляє, що 22 грудня від COVID-19 було вакциновано 117 443 людини. Першу дозу отримала 39 071 людина, повністю імунізована 78 101 особа, додаткову дозу отримала 271 людина.

Загалом в Україні проведено вже 27 720 661 щеплення проти коронавірусної хвороби.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей", – повідомили у пресслужбі МОЗ.

Як повідомляли, наразі в Україні вакциновано менше 50% дорослого населення. Темпи вакцинації від ковіду останнім часом рекордно знизилися. За минулий тиждень щеплено лише 784 тис. людей.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пов’язав зниження темпів вакцинації з бажанням частини людей перенести вакцинацію на період "після свят". Адже міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", в Україні на диво стійкий.

Учора у МОЗ попередили, що пункти вакцинації 1-2 січня не працюватимуть.

Разом із тим Національна академія наук вважає, що вплив омікрону в Україні може стати відчутним на початку січня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також