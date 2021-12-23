На ковід в Україні за добу захворіли 7,3 тис. осіб, 16,5 тис. – одужали

Вакциновано майже 117,5 тис. українців, із них додаткову дозу отримала 271 людина.

У середу, 22 грудня, в Україні підтвердили 7 312 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, недугу діагностували у 585 дітей та 182 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора через ковід було госпіталізовано 1 691 особу, подолала хворобу 16 521 людина, 275 пацієнтів з коронавірусом померли.

Розподіл добової захворюваності по регіонах:

м. Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 221;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 630 391 особа, одужали від коронавірусу 3 393 420 людей, від ускладнень ковіду померли 94 184 українці.

МОЗ повідомляє, що 22 грудня від COVID-19 було вакциновано 117 443 людини. Першу дозу отримала 39 071 людина, повністю імунізована 78 101 особа, додаткову дозу отримала 271 людина.

Загалом в Україні проведено вже 27 720 661 щеплення проти коронавірусної хвороби.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей", – повідомили у пресслужбі МОЗ.

Як повідомляли, наразі в Україні вакциновано менше 50% дорослого населення. Темпи вакцинації від ковіду останнім часом рекордно знизилися. За минулий тиждень щеплено лише 784 тис. людей.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький пов’язав зниження темпів вакцинації з бажанням частини людей перенести вакцинацію на період "після свят". Адже міф про те, що після вакцинації декілька днів або навіть тижнів "доведеться похворіти", в Україні на диво стійкий.

Учора у МОЗ попередили, що пункти вакцинації 1-2 січня не працюватимуть.

Разом із тим Національна академія наук вважає, що вплив омікрону в Україні може стати відчутним на початку січня.