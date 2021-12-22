РНБО прогнозує наступну хвилю COVID-19 в першій половині лютого

"Все залежить від вакцинування, це треба розуміти".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що наступна хвиля COVID-19 в Україні може початися в лютому.

Про це він сказав журналістам на брифінгу в рамках конференції послів у Івано-Франківській області, пише "Укрінформ".

"У нас на сьогоднішній день ситуація знаходиться під контролем. Хвиля, яка сьогодні є в нашій країні, вона йде сьогодні на спад, і ми все це відслідковуємо. Коли буде наступна хвиля, - ми прогнозуємо, що це може бути з 10-15 лютого. Все це залежить від вакцинування, це треба розуміти", - сказав Данілов.

Минулого тижня він говорив, що хвиля може початися 15-20 лютого.

Нагадаємо, що Київська школа економіки прогнозує нову хвилю COVID-19 у січні.

Національна академія наук також заявила, що уже на початку січня Україна може відчути вплив нового омікрон-варіанту коронавірусу.

З початку пандемії в Україні було три великі хвилі COVID-19: у кінці 2020 року, в березні-травні 2021 року та жовтні-грудні 2021 року.