НАН: вплив омікрону в Україні може стати відчутним на початку січня

Національна академія наук вважає, що Україна почне відчувати вплив нового омікрон-варіанту коронавірусу на динаміку епідемії COVID-19 уже за кілька тижнів.

Такий прогноз дала Робоча групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

"Відповідно до оцінок темпів розповсюдження штаму омікрон і за даними про його поширеність у країнах Європи, Україна може відчути його вплив на епідемічну динаміку вже на початку січня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Поки що захворюваність на ковід в Україні падає з темпом близько 20% за тиждень. Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилась у 5,5 раза, нових виявлень - в 3,5 раза, зайнятих ліжок у лікарнях – у 2,5 раза, добових госпіталізацій скоротились у 2,7 раза.

Проте омікрон може розвернути низхідну тендецію епідемії.

Новий штам уже став домінантним щонайменше в чотирьох країнах: Великобританії, Данії, Ірландії та Фінляндії. Загалом омікрон виявили уже більш ніж у ста країнах світу.

Нагадаємо, що перший випадок омікрону в Україні виявили 18 грудня. Людина, яка привезла вірус з-за кордону, уже вилікувалась.